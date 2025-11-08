Menü Kapat
16°
Fransa'dan Belçika'ya yardım eli! Şüpheli dron hareketliliğine karşı anti dron ekibi yolda

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, günlerdir süre gelen şüpheli dron trafiği hakkında açıklamalarda bulundu. Francken, havaalanları ve askeri üsler üzerinde şüpheli Rus dronlarının görüldüğü iddiası üzerine Fransa'dan destek alacaklarını duyurdu.

Fransa'dan Belçika'ya yardım eli! Şüpheli dron hareketliliğine karşı anti dron ekibi yolda
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.11.2025
saat ikonu 16:54
|
GÜNCELLEME:
08.11.2025
saat ikonu 16:54

Savunma Bakanı Theo Francken, sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulundu. Francken yaptığı açıklama kapsamında, 'dan tehdidiyle mücadele için destek alacaklarını dile getirerek, "Bir Fransız antidron ekibinin Belçika'ya konuşlandırılması, kolektif güvenliğimizi güçlendiriyor ve hibrit tehditler karşısında Avrupa'nın birliğini gösteriyor." ifadelerine yer verdi.

Francken başka bir paylaşımında ise, "'nın olası şüpheli" olduğunu belirterek, "Rusya kesinlikle bu tür operasyonları organize etme kapasitesine sahip. Bir süredir Rus hacker grupları ağlarımıza karşı acımasız bir siber savaş yürütüyor. Avrupa'da sayısız açıklanamayan sabotaj operasyonunda güçleri dikkatlerini Moskova'ya yöneltiyor." değerlendirmesini yaptı.

BELÇİKA'DA ŞÜPHELİ DRON TRAFİĞİ

Polonya, Romanya, Estonya ve Danimarka'nın ardından AB kurumlarına ve NATO'ya ev sahipliği yapan Belçika'nın gündemini de dronlar meşgul ediyor.

Belçika'daki Elsenborn Askeri Eğitim Kampı üzerinde 3 Ekim'de dron hareketliliği tespit edilmiş, Savunma Bakanlığı olayı incelemeye almıştı.

25 Ekim'de ise en az 4 dronun Valon bölgesine bağlı Marche-en-Famenne'deki Kral Albert Askeri Üssü üzerinde tespit edildiği bildirilmişti.

1 Kasım gecesi hem ulusal hem de NATO operasyonlarında kullanılan Kleine Brogel Askeri Hava Üssü'nde 3 dron faaliyeti tespit edildiği açıklanmıştı. 2 Kasım akşamı da aynı üste 4 dron gözlemlenmişti.

Bu hafta başında Liege Havalimanı'nda iki kez dron görülmüş, uçuşlar güvenlik sebebiyle askıya alınmıştı.

Brüksel Havalimanı'nda ise 4 ve 6 Kasım geceleri dronlar görülmüş, hava trafiğinde aksaklık yaşanmıştı.

Konuyla ilgili dün toplanan Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi de şüpheli dronların gerektiğinde polis veya askeri müdahale ile etkisiz hale getirilebileceği yönünde karar almıştı. Konsey, bu tehditle mücadele için ayrıca Ulusal Hava Sahası Güvenlik Merkezi'nin (NASC) 1 Ocak 2026'ya kadar tam olarak faaliyete geçirileceğini duyurmuştu.

Paris yönetiminden önce Berlin de destek sözü vermiş, 6 Kasım'da Almanya'dan gelen bir ekip Belçika'da incelemelerde bulunmuştu.

Almanya'nın ardından Fransa, kamuoyuna destek sözü veren ikinci ülke oldu.

