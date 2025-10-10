Menü Kapat
 Berkay Alptekin

Belçika'da kırmızı alarm! Başbakana dronlu suikast planı

Belçika'da Başbakan Bart De Wever ve tüm siyasetçileri hedef alan bir terör saldırısı nedeniyle büyük güvenlik alarmı verildi. Antwerp'te iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde el yapımı patlayıcı benzeri bir düzenek ve saldırıda dron kullanılacağına dair kanıtlar bulundu.

Belçika'da kırmızı alarm! Başbakana dronlu suikast planı
10.10.2025
10.10.2025
Federal Savcılığı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prévot, Başbakan Bart De Wever ile diğer siyasetçileri hedef alan bir terör saldırısı planının ülke genelinde büyük bir güvenlik alarmına neden olduğunu belirtti.

"GERÇEK BİR TEHDİTLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Prévot, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Başbakan Bart De Wever’e yönelik saldırı planının ortaya çıkması son derece sarsıcı. Gerçek bir terör tehdidiyle karşı karşıyayız ve uyanık olmalıyız” ifadelerine yer verdi.

Federal savcılıktan yapılan açıklamaya göre, Antwerp’te iki şüpheli gözaltına alınırken, “terör amaçlı cinayete teşebbüs” ile “terör örgütü faaliyetlerine katılım” suçlarından sorgulanıyor.

Belçika'da kırmızı alarm! Başbakana dronlu suikast planı

EVLERİNİ ADETA MÜHİMMAT DEPOSUNA ÇEVİRMİŞLER

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, el yapımı patlayıcıya benzeyen bir düzenek, çelik bilyeler içeren bir çanta ve saldırıda dron kullanılacağına dair kanıtlar bulundu. Yetkililer, saldırının “cihatçı” bir terör eylemi olabileceğini belirtti.

Belçika son yıllarda hem bağlantılı saldırılarla hem de uyuşturucu çeteleri arasındaki artan şiddet olaylarıyla mücadele ediyor. 2016’da Brüksel’de düzenlenen IŞİD saldırılarında 32 kişi hayatını kaybetmiş, 2023’te ise bir saldırgan iki İsveç vatandaşını öldürmüştü.

Belçika'da kırmızı alarm! Başbakana dronlu suikast planı
