17°
Gündem
Serdar Öktem suikastında İspanya detayı! Tetikçilerin en net görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul'da araçında uğradığı silahlı saldırıda ölen avukat Serdar Öktem suikastında yeni detaylar ortaya çıkıyor. Saldırganların en net görüntüsü ortaya çıkarken azmettiricinin kimliği de belli oldu.

'da Avukat Serdar Öktem'in suikaste uğramasının ardından başlatılan soruşturma tüm titizliğiyle devam ediyor. Cinayetle ilişkin gözaltına alınan 13 kişinin sorguları sürerken yeni ayrıntılar da ortaya çıkıyor.

Serdar Öktem suikastında İspanya detayı! Tetikçilerin en net görüntüsü ortaya çıktı

SALDIRGANLARIN EN NET GÖRÜNTÜSÜ

Star Haber'in aktardığına göre; Serdar Öktem'e düzen saldırganların en net görüntüsü ortaya çıktı. Şahıslar, saldırıdan sadece yarım saat sonra bir benzincide görüntülendi.

Serdar Öktem suikastında İspanya detayı! Tetikçilerin en net görüntüsü ortaya çıktı

AZMETTİRİCİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Öte yandan şüphelilerin sorgusunda, cinayetin azmettiricisinin kim olduğu da ortaya çıktı. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre de; saldırganlar, talimatı Daltonlar'ın yurtdışındaki yöneticilerinden Mustafa Aktürk'ten aldıklarını anlattı. Interpol'e bildirilen isimle ilgili yakalama bülteni çıkarılması bekleniyor.

Serdar Öktem suikastında İspanya detayı! Tetikçilerin en net görüntüsü ortaya çıktı

İSPANYA DETAYI

Suikastın asıl nedeninin ise Öktem'in, rakip suç örgütü Casperler'ın davalarına bakması olduğu ileri sürüldü. İddialara göre 3 Ağustos'ta İspanya'da öldürülen Daltonlar yöneticisi Caner Koçer cinayetinde adı geçen bazı kişilerle Öktem yakın ilişki içindeydi. Serdar Öktem suikastının da bu cinayetin bir misillemesi olduğu öne sürüldü.

ÖKTEM SİLAHINI ÇEKTİ AMA...

Saldırı günü Serdar Öktem, Anadolu Yakası'nda bir görüşmeye gideceği üzerinde de silah olduğu öğrenildi. Takip edildiğini anlayan Öktem'im silahını belinden çıkardığı ancak tetik çekemeden vurulduğu düşünülüyor. Polis, Öktem'in silahını da incelemeye aldı.

Serdar Öktem suikastında İspanya detayı! Tetikçilerin en net görüntüsü ortaya çıktı

UZUN NAMLULU SİLAH BAŞKA BİR ÇETEDEN ALINDI

Gözaltındaki şüphelilerin sorgusu devam ederken cep telefonları da incelemeye alındı. Saldırıyı organize eden şüphelilerin tetikçilere para verdiği, uzun namlulu silahları ise başka suç örgütünden tedarik ettikleri öne sürüldü. Şüphelilerin cuma günü adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

