Suikasta uğrayan Serdar Öktem'in otopsi raporu ortaya çıktı!

Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin yargılanan sanıklardan Avukat Serdar Öktem, trafikte silahlı saldırıya uğradı. 4 saldırgan tarafından kalaşnikoflu saldırıya uğrayarak ağır yaralanan Öktem kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Avukat Serdar Öktem'in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporu ortaya çıktı.

OTOPSİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nce yapılan otopsi ve ölü muayene işleminde Öktem'in kafasında 1 adet ateşli silah mermi çekirdeği giriş ve 1 adet çıkış yarası ve yine kafasında deforme ateşli silah mermi çekirdeği gömlek parçası bulunduğu belirlendi. Raporda yüz bölgesinde en az 2 adet ateşli silah mermi çekirdeği parçası giriş yarası ve 3 adet ateşli silah mermi çekirdeği parçası çıkış yarası bulunduğu da aktarıldı.

Öktem'in vücudunda en az 4 adet ateşli silah mermi çekirdeği parçası giriş yarası tespit edildiği raporda belirtildi.

Otopsi raporunda Serdar Öktem'in ölümünün ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana geldiği ifade edildi.

Öktem'in kıyafetlerinin atış mesafesi tayini için Polis Kriminal Laboratuvarına gönderildiği de raporda aktarıldı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Avukat Serdar Öktem'in öldürülmesine ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugün Avukat Serdar Öktem, Şişli Büyükdere Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine aracıyla giderken, trafikte beklediği esnada silahlı saldırıya uğramış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 şüpheli şahıs güvenlik güçlerimizin yaptığı operasyonla yakalanmıştır" ifadelerine yer verildi.