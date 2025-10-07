Serdar Öktem cinayetinde kullanılan silahlar bulundu: Kalaşnikoflar, tabancalar...

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti nedeniyle yargılanan Avukat Serdar Öktem, Şişli Büyükdere Caddesi'nde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olay sonrası çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakalamış ve olayda kullanılan teçhizat ele geçirmişti. Arnavutköy'de ormanlık alana atılan ve bir sırt çantası içinde bulunan 2 tabanca, 2 Kalaşnikof, kar maskeleri ve eldivenler görüntülendi. Ele geçirilen teçhizatlar, incelenmek üzere emniyete götürüldü.