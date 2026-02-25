Galatasaray turu geçerse kiminle eşleşecek, rakibi kim? Galatasaray Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri son 16

Galatasaray turu geçerse kimle eşleşecek, rakibi kim olacak sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off rövanş maçları 2. günüyle devam ediyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmalar kapsamında temsilcimiz Galatasaray, İtalya ekibi Juventus ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İlk mücadeleyi 5-2 kazanarak büyük bir avantaj elde eden sarı-kırmızılılar karşılaşmada son 16 turu biletini almaya çalışacak. Galatasaray 3 farktan daha az bir skorla mağlubiyet alsa bile son 16 turuna yükselecek. Taraftarlar tarafından Galatasaray turu geçerse kiminle eşleşecek, rakibi kim sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu muhtemel rakipleri belli oldu.

GALATASARAY TURU GEÇERSE KİMİNLE EŞLEŞECEK, RAKİBİ KİM?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off turunu geçerse İngiliz temsilcileri Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükselmesi durumunda ilk maçı RAMS Park'ta oynayacak. İkinci mücadeleye ise sarı-kırmızılılar deplasmanda çıkacak. Galatasaray'ın rakibi kesin olarak ise UEFA tarafından 27 Şubat 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek olan kura çekiminin ardından belli olacak. İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde gerçekleştirilecek olan kura çekimi, UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden canlı yayınlanacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ SON 16

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmesi durumunda Liverpool veya Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların son 16 turunu geçmesi ve çeyrek finale yükselmesi durumunda ise muhtemel rakibi Monaco/PSG ile Barcelona/Chelsea eşleşmesinin galibi olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16, çeyrek final, yarı final ve final maç tarihleri ise şöyle:

Son 16: 10-11 Mart / 17-18 Mart

Çeyrek Final: 7-8 Nisan / 14-15 Nisan

Yarı Final: 28-29 Nisan / 5-6 Mayıs

Final: 30 Mayıs