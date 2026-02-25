Menü Kapat
Ankara elektrik kesintisi! 25-26-27 Şubat Çankaya, Keçiören, Gölbaşı elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Ankara elektrik kesintisi 25 Şubat ve diğer tarihler için duyuruldu. Başkentte 25, 26 ve 27 Şubat 2026 tarihlerinde farklı ilçe ve mahallelerde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında yapılacak kesintilerden Akyurt, Beypazarı, Çamlıdere, Gölbaşı, Keçiören ve Çankaya ilçelerindeki çok sayıda sokak etkilenecek. Kesintiler belirlenen saat aralıklarında gerçekleştirilecek ve bazı bölgelerde birden fazla gün sürecek. İşte Ankara elektrik kesintisi 25 Şubat listesi…

Ankara elektrik kesintisi! 25-26-27 Şubat Çankaya, Keçiören, Gölbaşı elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
25.02.2026
saat ikonu 00:21
25.02.2026
saat ikonu 00:23

’nın çeşitli ilçelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri yapılacak. Üç gün boyunca sürecek uygulama kapsamında farklı mahalle ve sokaklarda belirli saatlerde enerji verilemeyecek. İşte Ankara’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler…

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 25-26-27 ŞUBAT

25-26-27 Şubat Ankara elektrik kesintisi listesi ilçe ilçe şöyledir:

AKYURT

Akyurt ilçesinde 25 Şubat 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Ülke, Neşe 1, Neşe 2, Neşe 3, Neşe 4, Olgunlar, Ankara İkinci Kısım, Ankara, Şehadet, Saracalar, Kabin, Gülşen 1, Gülşen 2, Destan 1, Destan 2, Gelincik 3, Gelincik 4, Akben, Sema 5, Altınordu, Şeyhler, Bahadır, Bayındır, Yeşilkent 1, Türközü, Evliya Çelebi, Evliya, Demir, Demir 1, Aşkabat, Seğmenler, Sünlü, Sünlüköy, Uygur, Esteregon, Yazır Yolu, Doğan 1, Doğan 2, Doğan 4, Zemzem, İstiklal, Derman, Metin, Melikşah, Neşe ve Arslan sokakları etkilenecektir.

Ankara elektrik kesintisi! 25-26-27 Şubat Çankaya, Keçiören, Gölbaşı elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Aynı bölgede 26 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında yine şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır. Bu kesintiden Ülke, Neşe 1, Neşe 2, Neşe 3, Neşe 4, Olgunlar, Ankara İkinci Kısım, Ankara, Şehadet, Saracalar, Kabin, Gülşen 1, Gülşen 2, Destan 1, Destan 2, Gelincik 3, Gelincik 4, Akben, Sema 5, Altınordu, Şeyhler, Bahadır, Bayındır, Yeşilkent 1, Türközü, Evliya Çelebi, Evliya, Demir, Demir 1, Aşkabat, Seğmenler, Sünlü, Sünlüköy, Uygur, Esteregon, Yazır Yolu, Doğan 1, Doğan 2, Doğan 4, Zemzem, İstiklal, Derman, Metin, Melikşah, Neşe ve Arslan sokakları etkilenecektir.

Ayrıca 26 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Çalışkan ve Yaprakbayırı sokaklarında da şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BEYPAZARI

Beypazarı ilçesinde 27 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Çantırlı ve Çayırhan sokakları etkilenecektir.

ÇAMLIDERE

Çamlıdere ilçesinde 26 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu kapsamda Gelevür, Gümele, Sazak, Eskice Sazak, İnceğiz, Bedirler, Kızılcaköy ve Uğurlu sokaklarına elektrik verilemeyecektir.

Ankara elektrik kesintisi! 25-26-27 Şubat Çankaya, Keçiören, Gölbaşı elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

GÖLBAŞI

Gölbaşı ilçesinde 25 Şubat 2026 tarihinde farklı saat aralıklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yapılacaktır. Saat 09.30 ile 16.30 arasında 1002, Kızılcaşar, 1225, 2916 ve İsmail Gaspıralı sokakları ile 986 bir bölü bir ve 1010 bir bölü bir sokakları etkilenecektir.

Aynı gün saat 11.00 ile 13.00 arasında Hacılar Küme, Hacılar, 1535, 1536, 1537, 1539, 1545, 1561, 1561 bir bölü bir, 1563, 1564, 1565 ve 1566 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

25 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında ise Tedkent Konut Yapı Kooperatifi, Turgut Özal, Köy İçi, Elitler Konut Yapı Kooperatifi, Turkuaz Villaları, Dostlar 88 Konut Yapı Kooperatifi, Hacılar Küme, Hacılar, Türkkaya Yapı Kooperatifi, Tulumtaş, Ankara Şehir Yolu ile 1590, 1591 bir bölü bir, 1598, 1603, 1604, 1606, 2301, 2302, 2305, 2307, 2309, 2310, 2358, 2412, 2431, 2432, 2437, 2442, 2448, 2452, 2453, 2454, 2456, 2458, 2459, 2462, 2465, 2466, 2469, 2470, 2471, 2476, 2481, 2488, 2489, 2491, 2494, 2500, 2526, 2528 ve 2535 sokakları etkilenecektir.

Saat 10.00 ile 15.30 arasında ise 79 Cadde Papatya Sitesi, Leyla Hanım, Yeşil Dostlar Kooperatifi ile 11, 35, 61, 62, 63, 79, 80 bir bölü bir, 81, 83, 83 bir bölü bir, 84, 93, 95, 158, 215, 221, 222, 225, 226, 227, 233, 253 ve 276 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

26 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Koparan ve Koparan 77 sokaklarında kesinti yapılacaktır. Aynı gün saat 09.30 ile 17.00 arasında Çimşit, Kırıklı, Tepeyurt ve 677 sokakları etkilenecektir.

27 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.30 arasında 1540 sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün saat 09.00 ile 16.30 arasında 837, 838, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 881, 885 ve Şehit Oğuz Kağan Usta sokakları etkilenecektir. Saat 09.30 ile 17.00 arasında Topaklı ve Çayırlı sokaklarında kesinti yapılacaktır. Ayrıca saat 09.00 ile 17.00 arasında 104, 1042, 1043, Balkan, Akbulut, Turgut Özal Küme ve Turgut Özal sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ankara elektrik kesintisi! 25-26-27 Şubat Çankaya, Keçiören, Gölbaşı elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

KEÇİÖREN

Keçiören ilçesinde 26 Şubat 2026 tarihinde saat 09.15 ile 16.15 arasında Nazlıhan, Şehit Salim Akgül, Hendek, Güfte, Ziya Ülhak, Finike, Buğday, Şenkal, Akran ve Kılavuz sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında 1766, Merkez ve Marangeli sokaklarında da elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇANKAYA

Çankaya ilçesinde 25 Şubat 2026 tarihinde saat 09.15 ile 16.15 arasında 3158, 3278, 3279, 3390, 3412, 3438, 5072, 5075, 5088 ve Alacaatlı sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 10.00 ile 14.00 arasında 2074 sokak ve Doğan Taşdelen Caddesi etkilenecektir.

26 Şubat 2026 tarihinde saat 09.15 ile 16.15 arasında Beyler, Alacaatlı, Gazililer Sitesi Konut Yapı Kooperatifi, Şehit Eren Bülbül, Park ve 3367 sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 14.30 arasında ise 820, 821, 822, 823, 824, 826 ve Ahmet Yesevi sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

