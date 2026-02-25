ABD'den Cenevre'deki görüşme öncesi İran'a mesaj! Witkoff şartı duyurdu

ABD ile İran arasındaki gerilim, Umman'da başlayan ve İsviçre'de devam eden müzakerelerle ılıman bir havada seyrederken taraflar 26 Şubat Perşembe günü Cenevre'de tekrar bir araya gelecek.

Görüşme öncesinde karşılıklı açıklamalar sürerken ABD'den yeni bir beklenti duyuruldu. Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İran'la yapılacak nükleer anlaşma hakkında bir açıklama yaptı.

Witkoff, ABD'nin İran'dan gelecekte yapılacak herhangi bir nükleer anlaşmanın süresiz olarak yürürlükte kalmasını kabul etmesini talep ettiğini duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...