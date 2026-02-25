Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

ABD savaş gemilerini Orta Doğu'ya yığdı! İran, Çin'den gemisavar seyir füzeleri alıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırı tehditleri sürerken İran dikkat çeken bir hamleye imza attı. İran, Çin'den gemisavar seyir füzeleri satın almaya çok yakın.

25.02.2026
12:10
25.02.2026
12:12

'nin, 'a yönelik saldırı tehditleri sürüyor. Her iki taraf da zaman zaman diplomasi ile çözümün en doğrusu olduğuna dair açıklamalarda bulunsalar da ABD Başkanı Donald Trump, saldırı seçeneğini masadan kaldırmadı. Trump'ın tehditleri sürerken İngiliz haber ajansı Reuters, İran'ın, 'den gemisavar seyir füzeleri satın almaya çok yakın olduğunu belirtti.

HABERİN ÖZETİ

ABD savaş gemilerini Orta Doğu'ya yığdı! İran, Çin'den gemisavar seyir füzeleri alıyor

İran, ABD tehditlerinin arttığı bir dönemde Çin'den süpersonik CM-302 gemisavar seyir füzeleri satın almaya hazırlanarak bölgedeki vurucu gücünü önemli ölçüde artırıyor.
İran, ABD tehditlerinin arttığı bir dönemde Çin'den CM-302 gemisavar seyir füzeleri satın almaya çok yakın.
Süpersonik füzeler, yaklaşık 290 km menzile sahip olup gemi savunma sistemlerinden kaçmak üzere tasarlanmıştır.
Bu anlaşma, İran'ın vurucu gücünü önemli ölçüde artıracak ve bölgedeki ABD Deniz Kuvvetleri için tehdit oluşturacak.
Satış müzakereleri, geçtiğimiz yıl İsrail ile İran arasında yaşanan 12 günlük çatışmanın ardından hız kazanmıştır.
Uzmanlar, bu füzelerin engellenmesinin çok zor olduğunu ve oyunun kurallarını değiştireceğini belirtiyor.
Haberde, gelişmenin, ABD'nin İran'a yönelik saldırı tehditlerinin giderek arttığı ve İran kıyılarına yakın bir bölgeye büyük bir deniz gücü konuşlandırdığı dönemde gerçekleştiğine dikkat çekildi.

ABD savaş gemilerini Orta Doğu'ya yığdı! İran, Çin'den gemisavar seyir füzeleri alıyor

ANLAŞMALAR TAMAMLANMAK ÜZERE

En az iki yıl önce başlayan satış müzakerelerinin, geçtiğimiz yılın haziran ayında İsrail ile İran arasında yaşanan 12 günlük savaştan sonra önemli ölçüde hız kazandığı aktarıldı. Geçtiğimiz yaz görüşmelerin son aşamalarına girdiği, İran Savunma Bakan Yardımcısı Mesud Orai de dahil olmak üzere üst düzey İranlı askeri ve hükümet yetkililerinin Çin'e seyahat ettiği kaydedildi. Kaynakların verdiği bilgiye göre Çin yapımı CM-302 gemisavar seyir füzeleri için yapılan anlaşma tamamlanmak üzere, ancak henüz teslimat tarihi üzerinde anlaşmaya varılmadı.

ABD savaş gemilerini Orta Doğu'ya yığdı! İran, Çin'den gemisavar seyir füzeleri alıyor

İRAN'IN VURUCU GÜCÜ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTACAK

Süpersonik füzelerin menzilinin yaklaşık 290 kilometre olduğu, alçaktan ve hızlı uçarak gemi tabanlı savunma sistemlerinden kaçmak üzere tasarlandığı ifade edildi. İran'ın CM-302 gemisavar füzelerini alması durumunda vurucu gücünü önemli ölçüde artıracağına ve bölgedeki ABD Deniz Kuvvetleri için tehdit oluşturacağına dikkat çekildi.

ABD savaş gemilerini Orta Doğu'ya yığdı! İran, Çin'den gemisavar seyir füzeleri alıyor

''BU FÜZELERİ ENGELLEMEK ÇOK ZOR''

Haberde görüşüne yer verilen İsrail'in eski istihbarat subayı Danny Citrinowicz, "İran'ın bölgedeki gemilere saldırmak için süpersonik yeteneğe sahip olması, oyunun kurallarını tamamen değiştirir. Bu füzeleri engellemek çok zor" ifadelerini kullandı.

ABD savaş gemilerini Orta Doğu'ya yığdı! İran, Çin'den gemisavar seyir füzeleri alıyor

İran Dışişleri Bakanlığı yetkilisi de Reuters'e yaptığı açıklamada, "İran'ın müttefikleriyle askeri ve güvenlik anlaşmaları var ve şimdi bu anlaşmalardan yararlanmanın uygun bir zamanı" dedi.

Söz konusu füzeler, Çin'in İran'a transfer edeceği en gelişmiş askeri teçhizatlar arasında yer alacak.

ETİKETLER
#çin
#abd
#iran
#füze
#Askeri Anlaşma
#Dünya
