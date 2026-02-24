Beyaz Saray'dan İran açıklaması: Trump ABD ordusunun ölümcül gücünü kullanmaya hazır

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Beyaz Saray bahçesinde İran'a dair açıklamalarda bulundu.

Leavitt, ABD'nin 22 Haziran 2025'te düzenlediği Midnight Hammer Operasyonu'nun İran'ın nükleer tesislerini tamamen yok eden, son derece başarılı bir operasyon olduğunu belirterek, "Bu, İran'ın bir daha nükleer program kurmaya çalışmayacağı anlamına gelmez" dedi.

"TRUMP İRAN'I TEHDİT OLARAK GÖRÜYOR MU?" SORUSUNU CEVAPLADI

"ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı bir tehdit olarak görüyor mu" sorusuna cevap veren Leavitt, "İran 'Amerika'ya ölüm' sloganları atıyor, bunun bir tehdit olup olmadığını siz söyleyin" dedi.

ABD-İran arasındaki nükleer müzakerelere değinen Leavitt, "Trump'ın ilk tercihi her zaman diplomasi olmakla birlikte, daha önce de yaptığı gibi gerekirse ABD ordusunun ölümcül gücünü kullanmaya hazır" diye konuştu.

"TRUMP HAKKINDA İDDİALARI ORTAYA ATANLAR NE DEDİKLERİNİ BİLMİYOR"

Basında ABD-İran gerilimine dair yer alan iddialara da değinen Leavitt, "Medyada spekülasyonlarda bulunan, anonim kaynakların arkasına saklanan, Trump'ın ne düşündüğünü veya İran'a karşı alınacak önlemlerle ilgili vereceği kararı bildiğini iddia edenler, ne hakkında konuştuklarını bilmiyorlar" dedi.