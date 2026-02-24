Menü Kapat
11°
Beyaz Saray'dan İran açıklaması: Trump ABD ordusunun ölümcül gücünü kullanmaya hazır

ABD ile İran arasında yeni başlayan müzakerelerin 3.'sünün 26 Şubat'ta İsviçre'de yapılması beklenirken Beyaz Saray'dan yeni bir açıklama geldi. Açıklamada Trump'ın diplomasiyi öncelediği vurgulanırken Gerekirse ABD ordusunun ölümcül gücünü kullanmaya hazır" denildi.

Beyaz Saray'dan İran açıklaması: Trump ABD ordusunun ölümcül gücünü kullanmaya hazır
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Beyaz Saray bahçesinde 'a dair açıklamalarda bulundu.

HABERİN ÖZETİ

Beyaz Saray'dan İran açıklaması: Trump ABD ordusunun ölümcül gücünü kullanmaya hazır

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin Midnight Hammer Operasyonu ile İran'ın nükleer tesislerini yok ettiğini, İran'ı tehdit olarak gördüklerini ve diplomatik çözümü tercih etseler de askeri güce hazır olduklarını açıkladı.
ABD, 22 Haziran 2025'teki Midnight Hammer Operasyonu ile İran'ın nükleer tesislerini tamamen yok etti.
Operasyonun başarısına rağmen, İran'ın gelecekte yeniden nükleer program kurma ihtimali göz ardı edilmiyor.
Beyaz Saray, "Amerika'ya ölüm" sloganları nedeniyle İran'ı bir tehdit olarak görüyor.
Başkan Trump, İran'a karşı diplomasiyi ilk tercih etse de, gerekirse askeri güç kullanmaya hazır olduğunu belirtti.
Sözcü Leavitt, basındaki ABD-İran gerilimine dair spekülasyonları ve iddiaları reddetti.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

Leavitt, 'nin 22 Haziran 2025'te düzenlediği Midnight Hammer Operasyonu'nun İran'ın nükleer tesislerini tamamen yok eden, son derece başarılı bir operasyon olduğunu belirterek, "Bu, İran'ın bir daha kurmaya çalışmayacağı anlamına gelmez" dedi.

Beyaz Saray'dan İran açıklaması: Trump ABD ordusunun ölümcül gücünü kullanmaya hazır

"TRUMP İRAN'I TEHDİT OLARAK GÖRÜYOR MU?" SORUSUNU CEVAPLADI

"ABD Başkanı Donald , İran'ı bir tehdit olarak görüyor mu" sorusuna cevap veren Leavitt, "İran 'Amerika'ya ölüm' sloganları atıyor, bunun bir tehdit olup olmadığını siz söyleyin" dedi.

Beyaz Saray'dan İran açıklaması: Trump ABD ordusunun ölümcül gücünü kullanmaya hazır

ABD-İran arasındaki nükleer müzakerelere değinen Leavitt, "Trump'ın ilk tercihi her zaman diplomasi olmakla birlikte, daha önce de yaptığı gibi gerekirse ABD ordusunun ölümcül gücünü kullanmaya hazır" diye konuştu.

Beyaz Saray'dan İran açıklaması: Trump ABD ordusunun ölümcül gücünü kullanmaya hazır

"TRUMP HAKKINDA İDDİALARI ORTAYA ATANLAR NE DEDİKLERİNİ BİLMİYOR"

Basında ABD-İran gerilimine dair yer alan iddialara da değinen Leavitt, "Medyada spekülasyonlarda bulunan, anonim kaynakların arkasına saklanan, Trump'ın ne düşündüğünü veya İran'a karşı alınacak önlemlerle ilgili vereceği kararı bildiğini iddia edenler, ne hakkında konuştuklarını bilmiyorlar" dedi.

Mahkeme kararını tanımadı: Trump'ın dünyaya uyguladığı yüzde 10 gümrük vergisi yürürlükte
ETİKETLER
#abd
#iran
#trump
#Dış Politika
#Nükleer Program
#Dünya
