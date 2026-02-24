Menü Kapat
SON DAKİKA!
Mahkeme kararını tanımadı: Trump'ın dünyaya uyguladığı yüzde 10 gümrük vergisi yürürlükte

ABD Başkanı Donald Trump gümrük vergilerinde artışa gitti. Tüm ülkelere uygulanan olarak uygulamaya koyduğu yüzde 10'luk gümrük vergisi yürürlüğe girdi.

Mahkeme kararını tanımadı: Trump'ın dünyaya uyguladığı yüzde 10 gümrük vergisi yürürlükte
ABD Başkanı 'ın uygulamaya koyduğu gümrük vergilerine bir yenisi daha eklendi. Trump, ABD Yüksek Mahkemesi'nin gümrük vergilerini iptal kararının ardından saatler içinde imzaladığı ve tüm ülkelere yüzde 10 ilave gümrük vergisi öngören yeni başkanlık kararnamesi, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Mahkeme kararını tanımadı: Trump'ın dünyaya uyguladığı yüzde 10 gümrük vergisi yürürlükte

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Yüksek Mahkemesi'nin gümrük vergilerini iptal kararının ardından tüm ülkelere yönelik saatler içinde imzaladığı yüzde 10 ilave gümrük vergisi öngören yeni bir başkanlık kararnamesini yürürlüğe koydu.
Başkanlık kararnamesiyle tüm ülkelere muaf tutulanlar hariç yüzde 10 ilave gümrük vergisi uygulanacak.
Trump, daha önce yüzde 10'luk gümrük vergilerini yüzde 15'e çıkaracağını belirtse de, bu oran için henüz resmi bir kararname yayınlanmadı ve vergiler şimdilik yüzde 10 üzerinden uygulanacak.
Yeni vergilerin amacı, temel uluslararası ödeme sorunlarını ele almak ve ticari ilişkileri Amerikan işçileri, çiftçileri ve imalatçılarının çıkarına olacak şekilde yeniden dengelemek olarak belirtildi.
Trump yönetimi, ABD Yüksek Mahkemesi'nin önceki kararının ardından, yeni vergileri Kongre onayı olmadan 150 gün boyunca uygulamak için 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 122. maddesini kullanıyor.
ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın tarifelerinin yetki aşımı olduğunu belirterek iptal etmişti.
Trump'ın bu kararı üzerine İngiltere, Avustralya, Avrupa Birliği ve Hindistan gibi ülkelerden tepkiler geldi ve bazıları misilleme veya anlaşma süreçlerini askıya alma tehdidinde bulundu.
Donald Trump, Cumartesi günü yüzde 10'luk gümrük vergilerinin yüzde 15'e çıkarılacağını söylemiş olsa da, henüz bu yeni oran için resmi bir kararname
yayınlanmadığı için küresel olan vergiler, şimdilik yüzde 10 üzerinden uygulanacak.

Mahkeme kararını tanımadı: Trump'ın dünyaya uyguladığı yüzde 10 gümrük vergisi yürürlükte

İLK ETAPTA YÜZDE 10

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Ajansı (CBP), Trump'ın küresel gümrük vergilerinin yürürlüğe girmesine saatler kala ithalatçılara gönderdiği bir notta, vergi oranının ilk etapta yüzde 10 olacağını ve Salı günü yerel saatle 00.01 itibarıyla muaf tutulan ülkeler hariç olmak üzere, tüm ülkeler için geçerli olacağını bildirdi.

VERGİLERİN AMACI NE?

Yeni vergilere ilişkin başkanlık kararnamesinde, geçici gümrük vergisinin amacının "temel uluslararası ödeme sorunlarını ele almak ve ticari ilişkilerin Amerikan işçileri, çiftçileri ve imalatçılarının çıkarına olacak şekilde yeniden dengelenmesine yönelik çalışmaları sürdürmek" olduğu ifade edildi.

ABD Başkanı Trump ise gümrük vergilerinin ABD'nin ticaret açığının kapatılması ve ABD'ye yatırım çekilmesi için gerekli olduğunu savunuyor.

Öte yandan son resmi verilere göre ABD, Trump'ın daha önce konusunda başvurduğu yasa olan 1977 tarihli IEEPA kapsamında uygulanan vergilerden en az 130 milyar dolar tahsil etti.

Mahkeme kararını tanımadı: Trump'ın dünyaya uyguladığı yüzde 10 gümrük vergisi yürürlükte

KONGRE ONAYI OLMADAN 150 GÜN UYGULANABİLİR

Trump yönetimi, ABD Yüksek Mahkemesi'nin Cuma günü Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası'nın (IEEPA) gümrük vergileri için kullanılamayacağı yönündeki kararının ardından, yeni vergileri Kongre onayı olmadan 150 gün boyunca uygulamak için 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 122. maddesini kullandı.

ABD YÜKSEK MAHKEMESİ İPTAL ETMİŞTİ

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın diğer ülkelere karşı stratejik bir silah olarak kullandığı ve ticaret savaşlarına neden olan gümrük tarifelerinin iptal edilmesine yönelik kararı 6'ya karşı 3 oyla kabul ederek Trump'ın tarifelerinin yetki aşımı olduğunu açıklamıştı.

TRUMP KARAR SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Trump, karara sert tepki göstererek, "Bu son derece büyük bir hayal kırıklığı nedeni. Yabancı ülkeler çok mutlular ama size temin ederim ki uzun süre mutlu kalmayacaklar. Bir ülkeyi ortadan kaldırmama izin var ama küçük bir ücret almama izin yok. Ne kadar saçma" açıklamasında bulunmuştu.

Mahkeme kararını tanımadı: Trump'ın dünyaya uyguladığı yüzde 10 gümrük vergisi yürürlükte

TRUMP'IN YÜZDE 15 KARARI

Trump cumartesi günü yaptığı açıklamada kararı, "Mahkeme tarafından aylarca süren değerlendirmelerin ardından çıkarılan, saçma, kötü yazılmış ve son derece ABD karşıtı gümrük vergileri kararı" olarak nitelendirmişti. Donald Trump, "Yaptığım kapsamlı, detaylı ve eksiksiz inceleme sonucunda, ABD Başkanı olarak, derhal yürürlüğe girmek üzere, yıllardır ABD'yi ‘soyan' birçok ülkeye uygulanan yüzde 10'luk küresel verginin, tamamen yasal ve hukuken test edilmiş sınır olan yüzde 15'e çıkarılacağını ilan ediyorum" demişti.

ÜLKELER TEPKİLİ

Trump'ın Cumartesi günü yaptığı açıklamayla tüm ülkelere yönelik gümrük vergisini yüzde 15 seviyesine çıkarılacağını açıklaması, ABD ile daha önce yüzde 10 seviyesi üzerinden ticaret anlaşmaları yapan İngiltere ve Avustralya gibi ülkelerde soru işaretlerine neden olmuştu. İngiltere, bir ticaret savaşı istemediklerini, fakat ABD'nin daha önceden üzerinde anlaşma sağlanan ticaret anlaşmasına riayet etmemesi halinde misilleme tedbirlerinin seçenek dışı olmadığını duyurmuştu.

Avrupa Birliği (AB) de ABD ile yaz aylarında varılan anlaşmanın onay sürecinin askıya alınacağını duyurmuştu.

Hindistan ise yakın zamanda varılan anlaşmanın nihai hale getirilmesi için planlanan görüşmelerin erteleneceğini açıklamıştı.

