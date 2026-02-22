Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Trump ve Grönland ısrarında yeni perde! Hastane gemisi 'Yolda'

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'a hastane gemisi göndereceğini duyurdu. Louisiana Valisi ile işbirliği yapan Trump'ın bu adımı Danimarka'dan bir ABD denizaltı mürettebatının tahliyesinin ardından geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trump ve Grönland ısrarında yeni perde! Hastane gemisi 'Yolda'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.02.2026
saat ikonu 12:14
|
GÜNCELLEME:
22.02.2026
saat ikonu 12:18

Başkanı , sınırlarında yer alan 'a yönelik yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Trump, daha önce satın almak istediğini söylediği Danimarka toprağı Grönland'a bir hastane gemisi göndermek için Louisiana Valisi Jeff Landry ile çalıştığını ifade etti.

Trump ve Grönland ısrarında yeni perde! Hastane gemisi 'Yolda'

0:00 152
HABERİN ÖZETİ

Trump ve Grönland ısrarında yeni perde! Hastane gemisi 'Yolda'

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'a bir hastane gemisi gönderme hazırlığında olduğunu duyurdu ve daha önceki Grönland satın alma isteğini yineledi.
Donald Trump, Louisiana Valisi Jeff Landry ile Grönland'a büyük bir hastane gemisi göndermek için çalıştığını açıkladı.
Trump, bu girişimin hasta olan ve orada bakımı yapılmayan insanlara yardım etmeyi amaçladığını belirtti.
Beyaz Saray ve Louisiana Valisi ofisinden, geminin talep edilip edilmediği veya yardımın kimlere yönelik olduğu konusunda açıklama yapılmadı.
Bu açıklama, Danimarka'nın bir ABD denizaltısındaki mürettebat üyesini sağlık gerekçesiyle tahliye etmesinden kısa süre sonra geldi.
Trump daha önce Grönland'ı satın alma isteğini dile getirmiş ve bunun ABD'nin ulusal güvenliği, doğal kaynakları ve stratejik konumu için önemini vurgulamıştı.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

Kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden açıklama yapan Donald Trump, “Harika Louisiana Valisi Jeff Landry ile birlikte, hasta olan ve orada bakımı yapılmayan birçok insanla ilgilenmek üzere Grönland’a büyük bir hastane gemisi gönderiyoruz. Yolda” ifadelerini kullandı.

Öte yandan The White House ile Louisiana Valisi Landry’nin ofisi, geminin Denmark ya da Grönland tarafından talep edilip edilmediği ve yardımın kimlere yönelik olduğu sorularına cevap vermedi.

İngiliz haber ajansı Reuters, ABD Donanması'nın Mercy ve Comfort adlı iki hastane gemisi bulunduğunu, ancak bunların hiçbirinin Louisiana'da konuşlu olmadığını aktardı.

Trump ve Grönland ısrarında yeni perde! Hastane gemisi 'Yolda'

MÜRETTEBAT ÜYESİ DENİZALTIDAN TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Donald Trump’ın paylaşımı, Danimarka'nın acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan bir mürettebat üyesini ABD’ye ait bir denizaltıdan tahliye ettiğini duyurmasından yalnızca saatler sonra geldi.

Danimarka Ortak Arktik Komutanlığı’nın açıklamasına göre, Grönland'ın başkenti Nuuk’un yaklaşık yedi deniz mili açığında, Grönland karasularında bulunan bir ABD denizaltısındaki personel sağlık gerekçesiyle gemiden alındı.

Tahliye edilen mürettebat üyesi, Grönland sağlık makamlarına teslim edilerek Nuuk’taki hastaneye sevk edildi. Operasyonun, Danimarka Savunması envanterindeki bir Seahawk helikopteriyle gerçekleştirildiği bildirildi.

Trump ve Grönland ısrarında yeni perde! Hastane gemisi 'Yolda'

TRUMP'IN GRÖNLAND SEVDASI

ABD Başkanı Donald Trump, Arktik'in ABD için askeri ve stratejik önemini sık sık vurgulamış; Kuzey Kutup Bölgesi'nin ABD ulusal güvenliği açısından kritik olduğunu savunmuştu.

Arktik'teki petrol, doğal gaz ve minerallerin ABD ekonomisi ve enerji bağımsızlığı için önemine dikkat çeken Trump, ülkesinin çıkarlarını güvence altına alma isteğinin bir parçası olarak Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ı satın almak isteğini dile getirmişti.

Grönland'ın zengin doğal kaynakları ve stratejik konumunun önemini sık sık vurgulamıştı. Danimarka ve Avrupalı liderler bu fikre sert tepki göstermiş, adanın satılık olmadığını belirtmişlerdi. ABD başkanı ise bu fikre karşı çıkan Avrupa devletlerine gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulunmuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Pentagon çevresinde pizza siparişleri arttı! İran için savaş çanları çalıyor
ABD'nin mesajı İran'a mı? CENTCOM savaş gemileri paylaşımı yaptı
ETİKETLER
#donald trump
#abd
#Danimarka
#grönland
#Hastane Gemisi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.