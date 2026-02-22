ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka sınırlarında yer alan Grönland'a yönelik yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Trump, daha önce satın almak istediğini söylediği Danimarka toprağı Grönland'a bir hastane gemisi göndermek için Louisiana Valisi Jeff Landry ile çalıştığını ifade etti.

Dinle Özetle

Trump ve Grönland ısrarında yeni perde! Hastane gemisi 'Yolda' Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 152

HABERİN ÖZETİ Trump ve Grönland ısrarında yeni perde! Hastane gemisi 'Yolda' ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'a bir hastane gemisi gönderme hazırlığında olduğunu duyurdu ve daha önceki Grönland satın alma isteğini yineledi. Donald Trump, Louisiana Valisi Jeff Landry ile Grönland'a büyük bir hastane gemisi göndermek için çalıştığını açıkladı. Trump, bu girişimin hasta olan ve orada bakımı yapılmayan insanlara yardım etmeyi amaçladığını belirtti. Beyaz Saray ve Louisiana Valisi ofisinden, geminin talep edilip edilmediği veya yardımın kimlere yönelik olduğu konusunda açıklama yapılmadı. Bu açıklama, Danimarka'nın bir ABD denizaltısındaki mürettebat üyesini sağlık gerekçesiyle tahliye etmesinden kısa süre sonra geldi. Trump daha önce Grönland'ı satın alma isteğini dile getirmiş ve bunun ABD'nin ulusal güvenliği, doğal kaynakları ve stratejik konumu için önemini vurgulamıştı.

Kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden açıklama yapan Donald Trump, “Harika Louisiana Valisi Jeff Landry ile birlikte, hasta olan ve orada bakımı yapılmayan birçok insanla ilgilenmek üzere Grönland’a büyük bir hastane gemisi gönderiyoruz. Yolda” ifadelerini kullandı.

Öte yandan The White House ile Louisiana Valisi Landry’nin ofisi, geminin Denmark ya da Grönland tarafından talep edilip edilmediği ve yardımın kimlere yönelik olduğu sorularına cevap vermedi.

İngiliz haber ajansı Reuters, ABD Donanması'nın Mercy ve Comfort adlı iki hastane gemisi bulunduğunu, ancak bunların hiçbirinin Louisiana'da konuşlu olmadığını aktardı.

MÜRETTEBAT ÜYESİ DENİZALTIDAN TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Donald Trump’ın paylaşımı, Danimarka'nın acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan bir mürettebat üyesini ABD’ye ait bir denizaltıdan tahliye ettiğini duyurmasından yalnızca saatler sonra geldi.

Danimarka Ortak Arktik Komutanlığı’nın açıklamasına göre, Grönland'ın başkenti Nuuk’un yaklaşık yedi deniz mili açığında, Grönland karasularında bulunan bir ABD denizaltısındaki personel sağlık gerekçesiyle gemiden alındı.

Tahliye edilen mürettebat üyesi, Grönland sağlık makamlarına teslim edilerek Nuuk’taki hastaneye sevk edildi. Operasyonun, Danimarka Savunması envanterindeki bir Seahawk helikopteriyle gerçekleştirildiği bildirildi.

TRUMP'IN GRÖNLAND SEVDASI

ABD Başkanı Donald Trump, Arktik'in ABD için askeri ve stratejik önemini sık sık vurgulamış; Kuzey Kutup Bölgesi'nin ABD ulusal güvenliği açısından kritik olduğunu savunmuştu.

Arktik'teki petrol, doğal gaz ve minerallerin ABD ekonomisi ve enerji bağımsızlığı için önemine dikkat çeken Trump, ülkesinin çıkarlarını güvence altına alma isteğinin bir parçası olarak Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ı satın almak isteğini dile getirmişti.

Grönland'ın zengin doğal kaynakları ve stratejik konumunun önemini sık sık vurgulamıştı. Danimarka ve Avrupalı liderler bu fikre sert tepki göstermiş, adanın satılık olmadığını belirtmişlerdi. ABD başkanı ise bu fikre karşı çıkan Avrupa devletlerine gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulunmuştu.