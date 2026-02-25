İran'a saldırı hazırlığı: ABD'nin hayalet savaş uçakları İsrail'de!

Dinle Özetle

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehditleri devam ederken bir yandan da Orta Doğu'ya askeri yığınak sürüyor. İsrail basını, ABD'ye ait 12 adet F-22 hayalet savaş uçağının, İsrail'in güneyinde bulunan bir hava üssüne indiğini duyurdu.

Söz konusu jetlerin daha önce İngiltere’deki bir hava üssünde bulunduğu, ancak salı günü erken saatlerde buradan kalkış yaparken görüldüğü hatırlatıldı. İsrailli yetkililerin ABD'nin İran’a yönelik saldırısını 'kaçınılmaz' olarak değerlendirdiği ve iki ülkenin sürekli temas halinde olduğu ifade edildi.

ORTA DOĞU'YA ABD'DEN ASKERİ YIĞINAK

ABD ile İran arasındaki nükleer müzakereler ve muhtemel çatışma endişeleri gündemdeki tazeliğini korurken, uçuş takip verileri ABD’nin aralarında F-35, F-22, F-15 ve F-16'ların da bulunduğu onlarca savaş uçağı ve hava aracını Orta Doğu’ya gönderdiğini ortaya koymuştu.

Açık kaynak uçuş verilerine göre, bölgede çoğunlukla Katar'daki El-Udeid Hava Üssü, Ürdün'deki Muwaffaq al Salti Hava Üssü ve Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü arasında dağıtılmış 300'den fazla ABD askeri uçağı ve jeti bulunuyor.

Bunlarla birlikte, bölgede USS Abraham Lincoln ve USS Gerald R. Ford uçak gemilerindeki 8 ve 9 numaralı uçak gemisi hava filoları da yer alıyor.

Ocak başından bu yana, Patriot ve Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) füze savunma sistemleri ile desteklenen bu çapta bir hava kuvvetini meydana getirmek için CENTCOM'un bölgedeki üslerine tahmini 270 "C-17" ve "C-5" lojistik uçuşun gerekli olduğu görülüyor.

Halihazırda, tahmini 75 "KC-46" ve "KC-135" stratejik nakliye uçağı CENTCOM'a konuşlandırılmış veya bölgeye uçuş yollarında yer alıyor.

Bölgedeki ABD Hava kuvvetleri envanterinde, çok çeşitli destek ve taarruz uçakları bulunuyor.

Yaklaşık 84 "F-18E/F", 36 "F-15E", 48 "F-16C/CJ/CM" ve 42 "F-35A/C" jeti, tüm uçakların neredeyse yüzde 70'ini oluşturuyor.

Kalan yüzde 30'luk kısım da 18 "EA-18G Growler" elektronik savaş uçağı, 12 "A-10C Thunderbolt" yakın hava desteği uçağı, 5 "E-11A Muharebe Alanı Hava İletişim Düğümü (BACN)" uçağı ve 6 "E3 Sentry Hava Uyarı ve Kontrol Sistemi (AWACS)" uçağı gibi tanker uçakları ve özel görevlerdeki taarruz jetlerinden meydana geliyor.

ABD'nin Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarında kullandığı B-2 bombardıman uçaklarına dair herhangi bir hareketlilik gözükmüyor.