ABD Başkanı Donald Trump'tan kongrede önemli mesajlar

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongre Binası'nın Temsilciler Meclisi Salonu'nda, ikinci döneminin ilk “Birliğin Durumu” konuşmasını yapıyor. Trump'ın açıklamaları şöyle:

"ABD'nin altın çağı başladı. Göreve kaosla başladım, tarihe geçecek değişimi başlattım. Sınırımız güvende, enflasyon düşüyor, refah artıyor. ABD hiç olmadığı kadar saygı görüyor. Ülkemizi seven insanlara ABD'nin kapıları açık.

Joe Biden görevi bize en kötü enflasyonla devretti. Düşük faizle Biden'dan kalan emlak krizini çözüyoruz.

Tarihimizde görülmemiş istihdam rakamına ulaştık. Birliğimizin durumu güçlüdür. O kadar kazanıyoruz ki ne yapacağımızı bilmiyoruz. Otomobil kredilerini vergiden düşürülebilir hale getirdik.

Amerikan petrol üretimi günde 600 bin varilden fazla arttı. Yeni dostumuz ve ortağımız Venezuela'dan 80 milyon varilden fazla petrol aldık."