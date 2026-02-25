Menü Kapat
Yarın okullar tatil mi? 26 Şubat Kayseri ve Nevşehir'de okullar tatil olacak beklentisi var

Nevşehir ve Kayseri’de yarın okullar tatil mi 26 Şubat Perşembe günü için tatil beklentisi ile merak ediliyor. 26 Şubat 2026 Perşembe günü Kayseri ve Nevşehir’de kar yağışı beklentisi gündemdeki yerini korurken, öğrenciler Kayseri ve Nevşehir Valiliği kar tatili açıklamasını beklemeye başladı. Meteoroloji’nin uyarıları sonrası öğrenciler ve veliler gözlerini valiliklerden gelecek açıklamalara çevirdi. Kayseri’de merkez ve tüm ilçelerde, Nevşehir genelinde ise resmi makamlar tarafından yapılacak duyurular yakından takip ediliyor. Kayseri’de okullar tatil mi? İşte Kayseri ve Nevşehir’de okulların tatil durumu…

Yarın okullar tatil mi? 26 Şubat Kayseri ve Nevşehir'de okullar tatil olacak beklentisi var
Haber Merkezi
25.02.2026
25.02.2026
ve Nevşehir’de 26 Şubat tarihinde -öğretimin durumuna ilişkin resmi makamların açıklamaları kamuoyunun gündeminde yer alıyor. ve düşük sıcaklık beklentisi nedeniyle özellikle öğrenciler ve veliler gelişmeleri yakından izliyor.

KAYSERİ

Kayseri’de 26 Şubat Perşembe günü havanın oldukça soğuk ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Gün boyunca karla karışık yağmur ya da kar şeklinde yağışın etkili olabileceği tahmin edilirken, en yüksek sıcaklığın 0 ila +2 derece, en düşük sıcaklığın ise -2 ila -5 derece aralığında seyretmesi öngörülüyor. Sabah ve akşam saatlerinde hissedilen sıcaklığın -5 derecenin altına inebileceği bildiriliyor.

Yarın okullar tatil mi? 26 Şubat Kayseri ve Nevşehir'de okullar tatil olacak beklentisi var

Rüzgarın kuzeybatıdan orta kuvvette esmesi beklenirken, yağışla birlikte yollarda buzlanma ve kar birikintisi oluşabileceği belirtiliyor. Bulutluluk oranının gün boyunca yüksek seyredeceği, görüş mesafesinde yer yer azalma yaşanabileceği aktarılıyor. Özellikle sabah saatlerinde ulaşımda dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

Yarın okullar tatil mi? 26 Şubat Kayseri ve Nevşehir'de okullar tatil olacak beklentisi var

KAYSERİ OKULLAR TATİL Mİ 26 ŞUBAT?

Kayseri’de şu ana kadar Kayseri Valiliği veya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 26 Şubat 2026 için resmi bir tatil açıklaması yapılmadı. Meteoroloji’nin kar yağışı uyarısına rağmen mevcut bilgiler doğrultusunda il genelinde eğitim-öğretimin planlandığı şekilde sürdürüleceği bildirildi.

Yarın okullar tatil mi? 26 Şubat Kayseri ve Nevşehir'de okullar tatil olacak beklentisi var

Merkez ilçeler Kocasinan ve Melikgazi başta olmak üzere Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, İncesu, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Talas, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar dahil tüm ilçelerde derslerin devam edeceği kaydedildi. Valilikten yeni bir duyuru gelmediği sürece okullar açık olacak, olası yoğun yağış halinde gün içinde yeniden değerlendirme yapılabileceği tahmin ediliyor.

Yarın okullar tatil mi? 26 Şubat Kayseri ve Nevşehir'de okullar tatil olacak beklentisi var

NEVŞEHİR HAVA DURUMU

Nevşehir’de de 26 Şubat Perşembe günü soğuk ve kar yağışlı bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklığın 0 ila +2 derece, en düşük sıcaklığın ise -3 ila -5 derece arasında seyretmesi tahmin ediliyor. Kar yağışının sabah saatlerinden itibaren başlayarak gün boyunca aralıklı şekilde devam edebileceği bildiriliyor.

Yarın okullar tatil mi? 26 Şubat Kayseri ve Nevşehir'de okullar tatil olacak beklentisi var

Yer yer yoğun kar birikintisi oluşabileceği, rüzgarın kuzeyden orta kuvvette eseceği belirtiliyor. Hissedilen sıcaklığın -5 derecenin altına düşebileceği, bulutluluğun tam olacağı ve buzlanma riskinin yüksek seviyede bulunduğu kaydediliyor.

Yarın okullar tatil mi? 26 Şubat Kayseri ve Nevşehir'de okullar tatil olacak beklentisi var

NEVŞEHİR OKULLAR TATİL Mİ 26 ŞUBAT?

Nevşehir’de de 26 Şubat 2026 için Nevşehir Valiliği tarafından herhangi bir resmi tatil duyurusu yapılmadı. Kar yağışı beklentisine rağmen il genelinde eğitim-öğretimin planlandığı şekilde devam edeceği bildirildi.

Valilik veya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yeni bir açıklama gelmemesi halinde okullarda derslerin normal program çerçevesinde işleneceği kaydedildi. Resmi makamların yapacağı olası duyuruların kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

