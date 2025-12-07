Van'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu

Van'ın Tuşba ilçesinde bir deprem kaydedildi. Saat 22.17'de medyana gelen sarsıntı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedildi.

TUŞBA VE ÇEVRESİNDE DE HİSSEDİLDİ

AFAD'ın büyüklüğünü 4.6 olarak duyurduğu depremin derinliği 6.11 kilometre şeklinde bildirildi. Tuşba, kent merkezi ve çevresinde de hissedilen sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu.

https://x.com/DepremDairesi/status/1997748984698319233

KANDİLLİ RASATHANESİ, SARSINTI BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4.5 OLARAK GEÇTİ

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak geçerken derinliği ise 5.7 kilometre olarak duyurdu.

https://x.com/Kandilli_info/status/1997749209018093835

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTA

Deprem sonrası AFAD açıklamasında "Van ilimizin Tuşba ilçesinde saat 22.17’de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.

https://x.com/AFADBaskanlik/status/1997749400110760006

KENT 2011'DE 2 ŞİDDETLİ DEPREMLE SARSILMIŞTI

23 Ekim 2011'de saat 13.41'de Tuşba ilçesine bağlı Tabanlı köyünün merkez üssü olduğu 7.2 büyüklüğündeki bir deprem meydana gelmiş, 26 saniye süren sarsıntı, kent merkeziyle Erciş ilçesi başta olmak üzere birçok köyde büyük hasara ve 604 kişinin yaşamını yitirmesine neden olmuştu.

7.2 büyüklüğündeki depremden 16 gün sonra 9 Kasım 2011'deki saat 21.23'te 5.6 büyüklüğünde ikinci büyük sarsıntıyla bir yıkıma daha uğrayan Van'da 40 kişi hayatını kaybetmişti.