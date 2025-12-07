Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Van'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu

Van'ın Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin duyurduğu sarsıntı, kısa süreli paniğe neden olurken 2011 yılında yaşanan iki büyük deprem tekrar hatırlandı. Depremle ilgili olumsuz bir gelişme aktarılmadı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.12.2025
saat ikonu 22:25
|
GÜNCELLEME:
07.12.2025
saat ikonu 23:38

'ın ilçesinde bir kaydedildi. Saat 22.17'de medyana gelen sarsıntı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () ve tarafından kaydedildi.

Van'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu

TUŞBA VE ÇEVRESİNDE DE HİSSEDİLDİ

AFAD'ın büyüklüğünü 4.6 olarak duyurduğu depremin derinliği 6.11 kilometre şeklinde bildirildi. Tuşba, kent merkezi ve çevresinde de hissedilen sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu.

https://x.com/DepremDairesi/status/1997748984698319233

KANDİLLİ RASATHANESİ, SARSINTI BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4.5 OLARAK GEÇTİ

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak geçerken derinliği ise 5.7 kilometre olarak duyurdu.

https://x.com/Kandilli_info/status/1997749209018093835

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTA

Deprem sonrası AFAD açıklamasında "Van ilimizin Tuşba ilçesinde saat 22.17’de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.

https://x.com/AFADBaskanlik/status/1997749400110760006

KENT 2011'DE 2 ŞİDDETLİ DEPREMLE SARSILMIŞTI

23 Ekim 2011'de saat 13.41'de Tuşba ilçesine bağlı Tabanlı köyünün merkez üssü olduğu 7.2 büyüklüğündeki bir deprem meydana gelmiş, 26 saniye süren sarsıntı, kent merkeziyle Erciş ilçesi başta olmak üzere birçok köyde büyük hasara ve 604 kişinin yaşamını yitirmesine neden olmuştu.

Van'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu

7.2 büyüklüğündeki depremden 16 gün sonra 9 Kasım 2011'deki saat 21.23'te 5.6 büyüklüğünde ikinci büyük sarsıntıyla bir yıkıma daha uğrayan Van'da 40 kişi hayatını kaybetmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İzmir'de deprem oldu: AFAD verileri açıkladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da 'Adalar fayı kırılacak 6.5 büyüklüğünde deprem meydana gelecek' denildi! Şener Üşümezsoy'dan jet açıklama geldi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Van'dan sonra Bolu'da da korkutan bir deprem
ETİKETLER
#deprem
#afad
#kandilli rasathanesi
#tuşba
#Van
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.