Van'dan sonra Bolu'da da korkutan bir deprem

Van Tuşba'da saat 22.17'de 4.6 büyüklüğünde kaydedilen depremin ardından bir büyük sarsıntı da Bolu'da meydana geldi.

Avrupa Sismoloji Merkezi (EMSC), saat 22.19'da kentin Mengen ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir depremin yaşandığını duyurdu.

OLUMSUZ GELİŞME YOK

Merkez tarafından derinliği 10 kilometre olarak ölçülen sarsıntı, kısa süreli korku nedeni olurken olumsuz bir gelişme bildirilmedi.