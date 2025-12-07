FED faiz kararı açıklandı mı ne zaman? Faiz beklentisi ve toplantı tarihi

ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz toplantısına ilişkin geri sayım devam ederken, piyasalarda temkinli bir bekleyiş hâkim.

Ekonomideki belirsizliklerin etkisiyle FED'in bu toplantıda daha ihtiyatlı bir tutum sergileyip beklemede kalma seçeneğini değerlendirebileceği dile getiriliyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

FED, yılın son toplantısını 9 ve 10 Aralık 2025 tarihlerinde yapacak.

Faiz kararı ise bir son dakika değişikliği olmazsa 10 Aralık'ta, Türkiye saatiyle 21.00'de kamuoyuna açıklanacak.

FED FAİZ KARARI NE OLUR?

FED, 29 Ekim 2025 tarihli toplantısında politika faizini 25 baz puan azaltarak yüzde 3,75-4,00 aralığına indirmişti.

FED'in faiz indirimi beklentileri, küresel piyasalarda yükseliş ivmesinin sürmesine katkı veriyor.

FED'in Aralık ayında faizleri düşürme ihtimalini yaklaşık yüzde 85 olarak öngörüyor.