12°
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

FED faiz kararı açıklandı mı ne zaman? Faiz beklentisi ve toplantı tarihi

ABD Merkez Bankası ekim ayında yaptığı son toplantıda politika faizini beklentilere uyumlu şekilde 25 baz puan indirerek yüzde 3,75-4 bandına geriletmişti. FED'in Aralık ayı faiz toplantısı için ise geri sayım sürüyor.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.12.2025
saat ikonu 22:14
|
GÜNCELLEME:
07.12.2025
saat ikonu 22:14

'nın () faiz toplantısına ilişkin geri sayım devam ederken, piyasalarda temkinli bir bekleyiş hâkim.

Ekonomideki belirsizliklerin etkisiyle FED'in bu toplantıda daha ihtiyatlı bir tutum sergileyip beklemede kalma seçeneğini değerlendirebileceği dile getiriliyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

FED, yılın son toplantısını 9 ve 10 Aralık 2025 tarihlerinde yapacak.

ise bir son dakika değişikliği olmazsa 10 Aralık'ta, Türkiye saatiyle 21.00'de kamuoyuna açıklanacak.

FED FAİZ KARARI NE OLUR?

FED, 29 Ekim 2025 tarihli toplantısında politika faizini 25 baz puan azaltarak yüzde 3,75-4,00 aralığına indirmişti.

FED'in faiz indirimi beklentileri, küresel piyasalarda yükseliş ivmesinin sürmesine katkı veriyor.

FED'in Aralık ayında faizleri düşürme ihtimalini yaklaşık yüzde 85 olarak öngörüyor.

ETİKETLER
#Ekonomi
#fed
#abd merkez bankası
#faiz kararı
#piyasalar
#Aktüel
