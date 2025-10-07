Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Suikaste kurban giden Serdar Öktem'in son paylaşımları dikkat çekti! 'Sessiz kalmak yok'

Suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş davasının en kilit isimlerinden olan tanık avukat Serdar Öktem dün silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili her geçen saat yeni bir detay ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak, Öktem'in son yazışmaları ortaya çıktı. "Düşmanlarım beni vurabilir hatta öldürebilir ama... Artık sessiz kalmak yok" sözleri dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 09:36

Üç yıl önce 'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in cinayetinde yargılanan sanıklar müebbet hapis cezası alırken hakkındaki karanlık noktalar aydınlığa kavuşmadı.

Davada suikasta giden yolda Ateş'le ilgili kişisel bilgilerin ele geçirilmesiyle ilgili devam eden ayrı dosyada dava birleştirme kararı gelirken olaydan 1 gün sonra sanıklardan Avukat Serdar Öktem'in silahlı saldırı sonucu öldürülmesi ülke gündemini derinden sarstı.

Suikaste kurban giden Serdar Öktem'in son paylaşımları dikkat çekti! 'Sessiz kalmak yok'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Öktem’in silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin açıklama yapmıştı. Yazılı açıklamada gözaltı sayısının 6’ya yükseldiği ve şüphelilerin kullandığı uzun namlulu 2 adet kaleşnikof ile 2 adet tabanca ve kar maskelerinin ele geçirildiği belirtilmişti.

Suikaste kurban giden Serdar Öktem'in son paylaşımları dikkat çekti! 'Sessiz kalmak yok'

AYET PAYLŞAŞMIŞ

Hayatını kaybeden Serdar Öktem'in dün sabah saatlerinde WhatsApp'ta yaptığı son paylaşımı da ortaya çıktı. Öktem'in paylaşımında Duha suresi 5'inci ayeti yer aldı:

"Vakti geldiğinde Rabbin sana gönlündekini verecek ve seni hoşnut kılacak."

Suikaste kurban giden Serdar Öktem'in son paylaşımları dikkat çekti! 'Sessiz kalmak yok'

DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Öte yandan öldürülen Serdar Öktem'in geçtiğimiz aylarda, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar da dikkat çekti. Öktem'in bir paylaşımında "Düşmanlarım benden nefret edebilir, hainlik yapabilir, bana tuzaklar kurabilir; arkamdan atıp tutabilir, beni vurabilir hatta öldürebilir ama hiçbir düşmanım bana saygısızlık yapamaz" ifadelerini kullandığı görüldü.

Suikaste kurban giden Serdar Öktem'in son paylaşımları dikkat çekti! 'Sessiz kalmak yok'

"ARTIK SESSİZ KALMAK YOK"

Öktem bir diğer paylaşımına ise şu notu düşmüş: "Göz yumduk kör sandınız. Alttan aldık saf sandınız. Artık sessiz kalmak yok. Bundan sonra kusura bakın çünkü her şey bilerek olacak"

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Serdar Öktem’i kim vurdu? Silahlı saldırıya uğradı
Serdar Öktem cinayetinde kullanılan silahlar bulundu: Kalaşnikoflar, tabancalar...
ETİKETLER
#suikast
#Ankara
#Sinan Ateş Cinayeti
#Serdar Öktem
#Avukat Öldürülmesi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.