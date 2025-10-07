Suikaste kurban giden Serdar Öktem'in son paylaşımları dikkat çekti! 'Sessiz kalmak yok'

Üç yıl önce Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in cinayetinde yargılanan sanıklar müebbet hapis cezası alırken suikast hakkındaki karanlık noktalar aydınlığa kavuşmadı.

Davada suikasta giden yolda Ateş'le ilgili kişisel bilgilerin ele geçirilmesiyle ilgili devam eden ayrı dosyada dava birleştirme kararı gelirken olaydan 1 gün sonra sanıklardan Avukat Serdar Öktem'in silahlı saldırı sonucu öldürülmesi ülke gündemini derinden sarstı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Öktem’in silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin açıklama yapmıştı. Yazılı açıklamada gözaltı sayısının 6’ya yükseldiği ve şüphelilerin kullandığı uzun namlulu 2 adet kaleşnikof ile 2 adet tabanca ve kar maskelerinin ele geçirildiği belirtilmişti.

AYET PAYLŞAŞMIŞ

Hayatını kaybeden Serdar Öktem'in dün sabah saatlerinde WhatsApp'ta yaptığı son paylaşımı da ortaya çıktı. Öktem'in paylaşımında Duha suresi 5'inci ayeti yer aldı:

"Vakti geldiğinde Rabbin sana gönlündekini verecek ve seni hoşnut kılacak."

DİKKAT ÇEKEN İFADELER



Öte yandan öldürülen Serdar Öktem'in geçtiğimiz aylarda, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar da dikkat çekti. Öktem'in bir paylaşımında "Düşmanlarım benden nefret edebilir, hainlik yapabilir, bana tuzaklar kurabilir; arkamdan atıp tutabilir, beni vurabilir hatta öldürebilir ama hiçbir düşmanım bana saygısızlık yapamaz" ifadelerini kullandığı görüldü.

"ARTIK SESSİZ KALMAK YOK"

Öktem bir diğer paylaşımına ise şu notu düşmüş: "Göz yumduk kör sandınız. Alttan aldık saf sandınız. Artık sessiz kalmak yok. Bundan sonra kusura bakın çünkü her şey bilerek olacak"