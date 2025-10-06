Serdar Öktem’i kim vurdu? Silahlı saldırıya uğradı

İstanbul Şişli’de, Avukat Serdar Öktem ofisi önünde silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Öktem hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili incelemeler sürüyor.

SERDAR ÖKTEM'İ KİM VURDU, KİM SALDIRDI?

Avukat Serdar Öktem’e yönelik silahlı saldırı, İstanbul Şişli Büyükdere Caddesi’nde bulunan ofisinin önünde gerçekleşti. Saat 16.00 sularında meydana gelen olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, saldırganın kimliğine dair net bir bilgiye ulaşılamadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırının ardından bir Cumhuriyet Savcısının ve Terör ve Örgütlü Suçlardan Sorumlu Başsavcı Vekilinin olay yerinde inceleme yaptığını duyurdu.

Soruşturmanın geniş kapsamlı olarak sürdüğü bildirildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Gelişmeler oldukça bilgi verilecek” denildi. Emniyet birimleri, saldırının failini belirlemek amacıyla çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Henüz saldırıyı kimin gerçekleştirdiği ya da saldırının nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

SERDAR ÖKTEM ÖLDÜ MÜ, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Olayda ağır yaralanan Avukat Serdar Öktem’in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Saldırı sonrası sağlık ekiplerinin olay yerine hızla ulaşarak ilk müdahaleyi yaptığı, ardından Öktem’in hastaneye sevk edildiği bildirildi. Yetkililerden alınan bilgilere göre Serdar Öktem’in tedavisi sürüyor ve durumu ciddiyetini koruyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da saldırıya ilişkin açıklamasında, ilk incelemelerin sürdüğünü ve olayın tüm yönleriyle araştırıldığını belirtti. Öktem’in sağlık durumuna dair detaylı bilgilendirme henüz yapılmadı.

AVUKAT SERDAR ÖKTEM KİMDİR?

Avukat Serdar Öktem, Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. İngilizceyi iyi, Almancayı ise orta düzeyde bilmektedir. Uzun yıllardır ceza hukuku, icra ve iflas hukuku, şirketler hukuku, fikri ve sınai haklar hukuku, gayrimenkul hukuku, aile hukuku, tüketici hukuku ve ticaret hukuku alanlarında çalışmaktadır.

Serdar Öktem, aynı zamanda Türk Dünyası ile ilgili çeşitli sosyal çalışmalar yürütmektedir. İnsan hakları, özellikle kadın ve çocuk hakları ihlalleri konusunda aktif olarak faaliyet göstermekte ve toplumsal şiddet olaylarının takipçisi olmaktadır. Serdar Öktem, daha önce Sinan Ateş cinayeti dosyası kapsamında bir süre tutuklu kalmıştı.