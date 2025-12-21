Kışın araç kullanırken yapılan büyük hata! Arabanızın içinde asla bırakmamanız gereken 14 eşya

Dondurucu soğukların etkisini artırmasıyla birlikte park halindeki araçlar adeta birer derin dondurucuya dönüşüyor. Uzmanlar, elektronik cihazlardan ilaçlara kadar birçok eşyanın soğuk havada araçta bırakılmasının geri dönülmez hasarlara yol açabileceğini belirtiyor.

Genellikle yaz aylarında araç içinde eşya bırakmanın tehlikeleri hemen herkes tarafından bilinse de, soğuk havanın da eşyalar üzerinde bıraktığı tahribat ne yazık ki çoğu zaman göz ardı ediliyor.

Sürücüler genellikle araçlarını ikinci bir depo veya ek bir garaj gibi kullanma eğilimi gösteriyor. Ancak market alışverişinden elektronik cihazlara, ilaçlardan kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok hayati malzemeyi araçta unutmak veya saklamak, eşyaların yapısında ciddi bozulmalara neden oluyor.

ARAÇTA KESİNLİKLE BIRAKILMAMASI GEREKEN 14 EŞYA

Kış şartlarında veya dondurucu soğuklarda otomobil içerisinde bırakılan eşyalar, en az aşırı sıcaklarda olduğu kadar büyük bir risk altında. SlashGear sitesinin derlediği habere göre, düşük sıcaklıklara uzun süre maruz kalan ürünlerde geri dönüşü olmayan fiziksel ve kimyasal değişimler meydana geliyor.

O sebeple aracı terk etmeden önce içeride bırakılan eşyaların tekrar gözden geçirilmesi büyük önem taşıyor. Soğuk havanın yıkıcı etkisinden korunmak adına araç içerisinde bırakılmaması gereken ürünler listesi ise oldukça kabarık. İşte o liste: