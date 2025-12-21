Menü Kapat
11°
En uzun gece bugün mü, ne zaman? Günlerin ne zaman uzamaya başlayacağı gündemde

En uzun gece bugün mü, ne zaman olduğu gündemde yerini korumaya devam ediyor. Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla gelmesiyle gerçekleşen kış gündönümü, astronik olarak kış mevsiminin başlangıcı sayılıyor. Kuzey yarım kürede yaşanacak yılın en uzun gecesinin ardından ise günler tekrardan uzamaya başlıyor. Vatandaşlar tarafından günlerin ne zaman uzamaya başlayacağı ise merak edilmeye başlandı. Türkiye'de en uzun gecenin İstanbul, Ankara, İzmir'de kaç saat süreceği ve hangi ilde daha uzun olacağı belli oldu.

En uzun gece bugün mü, ne zaman? Günlerin ne zaman uzamaya başlayacağı gündemde
Türkiye'nin de içinde bulunduğu kuzey yarım kürede yaşanacak olan en uzun gecenin ardından kış mevsimi başlayacak. Bu günde güneş ışınları Oğlan Dönencesi'ne dik açıyla gelir. Kuzey Yarım Küre'ye yıl içindeki güneş ışınlarının en dar açıyla geldiği gün olarak kabul edilir. Güney Yarım Küre'de ise tam tersi olarak yaz mevsiminin başlangıcı ve yılın en uzun günü yaşanmaktadır.

Vatandaşlar tarafından en uzun gece bugün mü, ne zaman sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Günlerin ne zaman tekrardan uzamaya başlayacağı belli oldu.

En uzun gece bugün mü, ne zaman? Günlerin ne zaman uzamaya başlayacağı gündemde

EN UZUN GECE BUGÜN MÜ, NE ZAMAN?

Türkiye'de en uzun gece 21 Aralık Pazar gününü 22 Aralık Pazartesi gününe bağlayan gece gerçekleşecek. Bu tarihte güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne en dik, Kuzey Yarımküreye'ye ise en eğiç açıyla gelecek.

En uzun gece bugün mü, ne zaman? Günlerin ne zaman uzamaya başlayacağı gündemde

GÜNLER NE ZAMAN UZAMAYA BAŞLAYACAK?

Bilim insanları tarafından aktarılan bilgilere göre 21 Aralık 2025 Pazar gününden itibaren Kuzey Yarım Küre'de günler tekrardan uzamaya başlayacak. Günlerin uzama süreci 21 Mart İlkbahar Ekinoksuna kadar devam edecek.

En uzun gece bugün mü, ne zaman? Günlerin ne zaman uzamaya başlayacağı gündemde

EN UZUN GECE EN UZUN HANGİ İLDE SÜRECEK?

Türkiye'nin 81 ilinde çoğrafi konum gereği en uzun gecenin süresi farklılık gösterecek. En uzun gece ülkemizin en kuzeyinde yer alan 'ta yaklaşık 15 saat 6 dakika sürece. En kısa gece ise Türkiye'nin en güneyindeki 'da 14 saat olarak gerçekleşecek.

En uzun gece bugün mü, ne zaman? Günlerin ne zaman uzamaya başlayacağı gündemde

EN UZUN GECE KAÇ SAAT SÜRECEK?

En uzun gece Türkiye'de ortalama olarak 14 ila 15 saat arasında sürecek. İllerin çoğrafi konumlarına göre en uzun gecenin süreceği saat değişiklik göstermektedir. İstanbul'da en uzun gece 14 saat 47 dakika, Ankara'da 14 saat 39 dakika ve İzmir'de ise 14 saat 24 dakika sürecek.

