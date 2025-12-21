En uzun gece bugün mü, ne zaman? Günlerin ne zaman uzamaya başlayacağı gündemde

Türkiye'nin de içinde bulunduğu kuzey yarım kürede yaşanacak olan en uzun gecenin ardından kış mevsimi başlayacak. Bu günde güneş ışınları Oğlan Dönencesi'ne dik açıyla gelir. Kuzey Yarım Küre'ye yıl içindeki güneş ışınlarının en dar açıyla geldiği gün olarak kabul edilir. Güney Yarım Küre'de ise tam tersi olarak yaz mevsiminin başlangıcı ve yılın en uzun günü yaşanmaktadır.

Vatandaşlar tarafından en uzun gece bugün mü, ne zaman sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Günlerin ne zaman tekrardan uzamaya başlayacağı belli oldu.

EN UZUN GECE BUGÜN MÜ, NE ZAMAN?

Türkiye'de en uzun gece 21 Aralık Pazar gününü 22 Aralık Pazartesi gününe bağlayan gece gerçekleşecek. Bu tarihte güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne en dik, Kuzey Yarımküreye'ye ise en eğiç açıyla gelecek.

GÜNLER NE ZAMAN UZAMAYA BAŞLAYACAK?

Bilim insanları tarafından aktarılan bilgilere göre 21 Aralık 2025 Pazar gününden itibaren Kuzey Yarım Küre'de günler tekrardan uzamaya başlayacak. Günlerin uzama süreci 21 Mart İlkbahar Ekinoksuna kadar devam edecek.

EN UZUN GECE EN UZUN HANGİ İLDE SÜRECEK?

Türkiye'nin 81 ilinde çoğrafi konum gereği en uzun gecenin süresi farklılık gösterecek. En uzun gece ülkemizin en kuzeyinde yer alan Sinop'ta yaklaşık 15 saat 6 dakika sürece. En kısa gece ise Türkiye'nin en güneyindeki Hatay'da 14 saat olarak gerçekleşecek.

EN UZUN GECE KAÇ SAAT SÜRECEK?

En uzun gece Türkiye'de ortalama olarak 14 ila 15 saat arasında sürecek. İllerin çoğrafi konumlarına göre en uzun gecenin süreceği saat değişiklik göstermektedir. İstanbul'da en uzun gece 14 saat 47 dakika, Ankara'da 14 saat 39 dakika ve İzmir'de ise 14 saat 24 dakika sürecek.