11°
Hepsi tek tek incelendi! 'Efsane kasım' indirimlerine Aralık'ta ceza yağdı!

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, kasım ayında yapılan indirimlere yönelik incelemesini tamamladı. İncelenen 108 dosyadan 93'ü hukuka aykırı bulunmasına karşılık 12.,9 milyon liralık ceza aldı.

Hepsi tek tek incelendi! 'Efsane kasım' indirimlerine Aralık'ta ceza yağdı!
AA
21.12.2025
21.12.2025
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "" indirim dönemine yönelik şikayetlerin, toplantısında ele alındığı belirtildi.

"EFSANE KASIM", "ŞAHANE CUMA" ALDATICILIĞINA CEZA YAĞDI

Tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği ve kamuoyunda "Efsane Kasım", "Şahane Cuma" gibi adlarla anılan indirim dönemleri öncesinde, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve satıcı ile sağlayıcıların mevzuata uygun şekilde hareket etmesinin sağlanması amacıyla Bakanlıkça önleyici ve yön verici bir yaklaşım benimsendiğine işaret edilen açıklamada, "Bu kapsamda, Kasım ayı başlamadan önce Bakanlığımız tarafından yapılan basın duyurusuyla hem tüketicilerimiz indirimli satışlarda dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgilendirilmiş, hem de satıcı ve sağlayıcılara aldatıcı indirim uygulamalarından kaçınmaları yönünde açık uyarılarda bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.

İNDİRİM KAMPANYALARINA YÖNELİK DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Kasım indirimlerine ilişkin Kurulun aralık gündemine alınan dosyaların önemli bir bölümünün de bu döneme yönelik incelemelerden oluştuğu belirtilen açıklamada, yoğun alışveriş dönemine dair denetim ve incelemelerin aralıksız sürdürüldüğü, kasım kampanyalarına ilişkin incelemesi devam eden diğer dosyaların da öncelikli gündem maddeleri arasında yer almaya devam ettiği vurgulandı.

Hepsi tek tek incelendi! 'Efsane kasım' indirimlerine Aralık'ta ceza yağdı!

12 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

İndirim dönemlerine ilişkin Bakanlığa ulaşan tüketici şikayetlerinin, titizlikle değerlendirildiği bu çerçevede 364 sayılı Reklam Kurulu toplantısının gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplam 108 dosya, görüşülerek karara bağlanmıştır. Bu dosyalardan 93'ü, mevzuata aykırı bulunmuş ve bu dosyalar hakkında toplam 12 milyon 905 bin 818 lira idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, tüketicilerin yanıltılmasının önlenmesi amacıyla 57 dosya için durdurma, 16 dosya için erişim engeli kararı alınmıştır. Ticaret Bakanlığımız, tüketicilerimizin ekonomik çıkarlarının korunması, aldatıcı indirim uygulamalarının önlenmesi ve piyasalarda adil rekabet ortamının tesis edilmesi amacıyla indirim kampanyalarına yönelik denetimlerini kararlılıkla sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın emeğinin ve alın terinin zayi olmasına asla müsaade edilmeyecek, aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara karşı gerekli tüm idari yaptırımlar gecikmeksizin uygulanmaya devam edilecektir."

ETİKETLER
#ticaret bakanlığı
#reklam kurulu
#efsane kasım
#Şahane Cuma
#İndirim Kampanyaları
#Tüketici Koruma
#Aldatıcı İndirim
#Ekonomi
