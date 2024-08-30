Kırtasiye malzemelerine Reklam Kurulu'ndan sıkı denetim!

30 Ağustos 2024 12:02 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 12:05

Reklam Kurulu kırtasiye malzemelerindeki fahiş fiyat artışlarını ve yanıltıcı reklamları mercek altına aldı. Bakanlığa bağlı ekipler 81 ilde denetimlerini sıklaştırdı. Haksız ticari uygulamalara neden olan yanıltıcı reklamlar da denetime takıldı.

ÜRÜNLERE LABORATUAR TESTİ

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu kapsamında, Bakanlık, kırtasiye ürünlerine ilişkin denetimlerde, kullanımı yasaklanmış kimyasalların yanı sıra çocukların fiziki olarak zarar görebileceği kısımlar akredite laboratuvar testleriyle inceleniyor.

Mevzuata uygun olmayan ürünlere için para cezası uygulanıyor. Ayrıca, piyasaya arzının yasaklanması, toplatılması, risk hakkında duyuru yapılması gibi tedbirler de söz konusu olabiliyor.

RİSKLİ ÜRÜNLER MERCEK ALTINDA

Öte yandan Kimyasal açıdan ürünlerin içinde kanserojenik madde olup olmadığı denetleniyor. Aynı zamanda azot, ftalat formaldehit gibi uçucu bileşenler ve alerjenler bulunup bulunmadığına da bakılıyor.

Ayrıca ambalaj kontrolüyle CE işaretine, içindekiler kısmının uygun olup olmadığına, ithalat ya da imalatçı bilgisinin yer alıp almadığına bakılarak, son kullanım tarihi gibi bilgiler inceleniyor.