Reklam panosunda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Hatay’da bir iş yerinin reklam panosuna sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, İskenderun ilçesine bağlı Sarıseki Mahallesi’nde bir işletmenin dış cephesinde bulunan reklam panosundan kedi sesi duyan vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kediyi bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.
Ekipler, panoyu dikkatli bir şekilde sökerek kısa sürede kediyi bulunduğu yerden kurtardı. Korktuğu gözlenen kedi, yapılan kontrollerin ardından sahibine teslim edildi.