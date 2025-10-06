Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Küçük kediyi kuyruğundan tutarak yerden yere vurmuştu! Cezve'nin katilinin cezası belli oldu!

Başakşehir'de bir siteye tadilat için giden Burak Alan isimli şahsın, Serpil Daşçı Pilavcı'ya ait 'Cezve' isimli kediyi işkence ederek öldürmesine ilişkin davada karar çıktı. Kedi katili Alan, 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2025
saat ikonu 16:44
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
saat ikonu 16:47

’de tadilat işi için gittiği sitedeki 'Cezve' isimli kediye işkence ederek katleden Burak Alan'ın cezası belli oldu. İlk kez hakim karşısına çıkan Alan, iyi hal indirimi uygulanmadan 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmaya çok sayıda hayvansever katıldı.

Küçük kediyi kuyruğundan tutarak yerden yere vurmuştu! Cezve'nin katilinin cezası belli oldu!

TADİLAT İÇİN GİTTİ MASUM KEDİYİ KATLETTİ

Başakşehir’de, 1 Ağustos 2025 tarihinde bir siteye tadilat için giden Burak Alan’ın, Serpil Daşcı Pilavcı’ya ait ‘Cezve’ isimli kediyi, önce eliyle binaya alıp, ardından yere fırlatıp, tekmelerle işkence ederek öldürüldüğü olaya ilişkin sanık Burak Alan ilk kez hakim karşısına çıktı. Küçükçekmece 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada, mahkeme esasa ilişkin kararını açıkladı.

MATTİA AHMET'İN ANNESİ YASEMİN MİNGUZZİ DE DURUŞMAYA KATILDI

Duruşmaya, tutuklu sanık Burak Alan, müşteki Serpil Daşcı Pilavcı, Kadıköy’de bir bitpazarında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi, İstanbul Barosuna bağlı bir kısım avukatlar ile tarafların avukatları ve çok sayıda STK ile hayvansever katıldı.

UYUŞTURUCU MADDE ETKİSİNDEYDİM

Duruşmada savunma yapan sanık Burak Alan, "Sözlerime başlamadan önce büyük bir pişmanlık ve vicdan azabı içerisinde olduğumu belirtmek isterim. Ben 9-10 yıldır uyuşturucu madde kullanmaktayım. Olaydan 1-2 hafta önce Çam ve Sakura Hastanesi'ne tedavi amaçlı gitmiştim. Olay günü de uyuşturucu madde etkisindeydim. Sadece kedinin kolumu tırmalaması üzerine kolumda acı hissettim. O anda uyuşturucu maddenin etkisiyle ve daha sonra kediye saldırdığımı yarım yamalak hatırlıyorum. Apartmandan içeriye girdiğimde kedi elimi tırmaladı. Benim sağ bileğimin içinde açık bir yaram vardı. O bölgeyi tırmaladı. Kendimde olmadığım için bu şekilde hareket ettim. Ben emniyette ifade verdim fakat kendimde olmadığım için oradaki beyanlarım geçerli değildir. Savcılık ifadesini de kabul etmiyorum. Ben o sırada da kendimde değildim. Benim yaklaşık 1-2 yıldır psikolojik durumum iyi değildir. Cezaevinde ilaç kullanıyorum. Tahliye olursam tedavime devam edeceğim. Öncelikle beraatımı talep ediyorum" İfadelerini kullandı.

Küçük kediyi kuyruğundan tutarak yerden yere vurmuştu! Cezve'nin katilinin cezası belli oldu!

"KEDİYİ KASITLI BİR ŞEKİLDE İÇERİYE ALDI"

Duruşmada beyanda bulunan Cezve kedinin sahibi müşteki Serpil Daşcı Pilavcı ise, "Cezve’nin annesi bizim oturduğumuz apartmanda doğum yapmıştı. Cezve de o yavrulardan biridir. Sürekli bakımını ben üstlendim. Evimde de kendim bakıp besledim. Cezve isimli kedi benim evimde büyüdü. Ev kedisidir, canlıdır ve duyguları vardır. Anlayabiliyordur. 6 yaşına kadar ben kendim baktım. Olay günü ben evimdeydim. Cezve o sırada kaçtığı için dışarıdaydı. Dışarıya sürekli kaçıyordu. Olay bizim karşı binamızın girişinde yaşanmıştır. Kediyi sevmek isteseydi dışarıda sevebilirdi. Kediyi alıp kasıtlı bir şekilde içeriye almıştır ve kasıtlı olarak bu eylemi gerçekleştirmiştir. Hülya Özbay beni aradı ve Cezve'nin başına bir şeyler geldiğini telefonda söyledi. Daha sonra ben güvenlik kameralarına baktım. Ben Cezve'nin yanına gittiğimde hareketsiz bir şekilde yatıyordu. Daha sonra hayvan hastanesi aldı. Hakkında rapor çıkardı, polisler geldi. Sanıkla beni karakolda karşılaştırmadılar. Cezve birkaç gün hayvan hastanesinde kaldı. Daha sonra bana teslim edildi. Cezve'yi alarak evimin önündeki toprağa defnettim. Şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

Küçük kediyi kuyruğundan tutarak yerden yere vurmuştu! Cezve'nin katilinin cezası belli oldu!

"KEDİ KENDİNİ TOPRAĞA ATTIP CAN VERDİ"

Duruşmada, ‘tanık’ sıfatıyla beyanda bulunan ve müşteki Daçcı’nın komşusu Hülya Özbay, "Olay günü sabah, balkona çıktığım zaman bir kedinin can havliyle koştuğunu gördüm. Orada bir beyefendi vardı. Kendisine sordum ancak bir şey söylemedi. Kedinin fenalık geçirdiğini düşünerek mama ve su aldım. Aşağıya indim. Kedi kendini toprak alana atarak orada can verdi. Akabinde belediye veterinerini aradım. Site yönetimine gittim. Site yönetimi bana videoyu attı. Daha sonra polis geldi. Veteriner geldiğinde kedinin öldüğünü söyledi. Daha sonra Başakşehir Belediyesi kediyi oradan aldı. Daha sonra karakola giderek şikayetçi oldum" dedi.

6 AYDAN 4 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İlk duruşmada, esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, sanığın müştekiye ait ‘Cezve’ isimli kediyi işkence ederek öldürdüğü, sanığın savcılık aşamasında alınan savunmasında kediyi fırlattığını, tekmelediğini ikrar ettiği, izlenen görüntü tutanağı neticesinde sanığın elinde kediyle apartman girişine geldiği, kediyi yere koyduktan sonra kuyruğundan tutarak yere vurduğu, kedinin yaralandığı, yerdeki kediye tekme atarak vurmaya devam ettiği, arka arkaya kedinin üzerine bastığı, kaçmaya çalışan kediye sürekli tekme attığı, kedinin kuyruğundan tutarak kediyi yere vurduğu, yerin kan olduğu, hareketsiz kalan kedinin üzerine ve kafasına basmak suretiyle kediyi öldürmeye çalıştığı, malzeme taşıyan bir şahsın gelmesi sonucu kediyi bıraktığı, kedinin can çekişerek dışarı çıktığı, sanığın bir dakika boyunca kediye işkence ederek öldürmeye çalıştığını aktardı.

Mütalaada, sanık hakkında, bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme’ suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

KEDİ KATİLİNİN AVUKATI MÜTALAAYA KARŞI BEYANDA BULUNMADI

Mütalaaya karşı beyanda bulunan müşteki avukatı, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Savunma yapan sanık avukatı ise, mütalaaya ilişkin bir diyeceklerinin olmadığını belirtti.

Küçük kediyi kuyruğundan tutarak yerden yere vurmuştu! Cezve'nin katilinin cezası belli oldu!

İNDİRİMSİZ 3 YIL 8 AY HAPİS CEZA ALDI!

Esasa ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Burak Alan hakkında, ‘bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme’ suçundan iyi hal indirimi yapılmaksızın 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İDDİANAMEDE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Burak Alan ‘şüpheli’, Başakşehir Çevre Ve Hayvanları Koruma Derneği ‘suçtan zarar gören’ Cezve kedinin sahibi Serpil Daşcı Pilavcı ise ‘müşteki’ sıfatıyla yer aldı. İddianamede, 1 Ağustos 2025 günü Başak Mahallesi Abdülhamit Han Caddesi Yeditepe Evleri B5 Blok No:31 sayılı daireye tadilat için gelen Burak Alan’ın müştekiye ait kediyi işkence ederek öldürdüğü aktarıldı.

YAPTIĞININ FARKINDA OLMADIĞINI İDDİA ETTİ

Kediyi o an can düşmanı olarak gördüğünü ne yaptığının farkında olmadığını beyan etti Şüpheli Burak Alan’ın emniyet ifadesine de yer verilen iddianamede, şahsın, 10 gün boyunca Yedi Tepe Evleri'nde boyacı olarak çalıştığını, olay günü malzeme almak amacıyla aşağıya indiğinde daha önceden sevmiş olduğu kediyi gördüğünü, kediyi sevmek için kucağına almak istediğinde kedinin kendisine saldırdığını ve refleks ile kediyi fırlattığını, sonrasında kediye çok sinirlendiği için kediyi tekmelediğini, kediyi o an kedi olarak görmediğini ve kediyi o an can düşmanı olarak gördüğünü ne yaptığının farkında olmadığını beyan ettiği anlatıldı. Kediyi yere vurduğu, yerin kan olduğu, hareketsiz kalan kedinin üzerine ve kafasına basmak suretiyle öldürmeye çalıştığı aktarıldı.

Küçük kediyi kuyruğundan tutarak yerden yere vurmuştu! Cezve'nin katilinin cezası belli oldu!

YARALANAN KEDİYE ÖNCE TEKME ATTI ARDINDAN YÜZÜNE BASTI

Hazırlanan iddianamede, görüntü inceleme tutanaklarına da yer verildi. Tutanakta, olay günü şüpheli şahsın elinde kediyle apartman girişine geldiği, kediyi yere koyduktan sonra kuyruğundan tutanak yere vurduğu, kedinin yaralandığı, yerdeki kediye tekme atarak vurmaya devam ettiği, arka arkaya kedinin üzerine bastığı, kaçmaya çalışan kediye sürekli tekme attığı, kedinin kuyruğundan tutanak kediyi yere vurduğu, yerin kan olduğu, hareketsiz kalan kedinin üzerine ve kafasına basmak suretiyle öldürmeye çalıştığı, malzeme taşıyan bir şahsın gelmesi sonucu kediyi bıraktığı, kedinin can çekişerek dışarı çıktığı, şüpheli şahsın bir dakika boyunca kediye işkence ederek öldürmeye çalıştığı, vatandaşın tepki göstermesi sonucu şüpheli şahsın apartmana girdiği tespit edildiği belirtildi.

10 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLMİŞTİ

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Burak Alan hakkında, ‘bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme’ suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kedi Eros davası bitti! Kediyi öldüren İbrahim Keloğlan tutuklanmadı, yurtdışına çıkış yasağı getirildi
Kediyi binanın içinde katletti! Görüntüler sonrası Adalet Bakanı da harekete geçti
ETİKETLER
#başakşehir
#Hayvan Istismari
#Kedi Öldürme
#Burak Aln
#Caza
#Hapishane Cezasi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.