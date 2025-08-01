Kediyi binanın içinde katletti! Görüntüler sonrası Adalet Bakanı da harekete geçti

Başakşehir Başak Mahallesi Yeditepe Evleri Sitesi'nde bir şahıs kucağına aldığı kediyi apartman girişine getirerek yere koydu. Ardından şahıs, sevdiği kediyi kuyruğundan tutarak yerden yere vurdu. Cani adam, köşeye sıkıştırdığı kediyi, tekmeler savurdu. Büyük korku yaşayan kedi, acıyla sıçradı.

VETERİNERE GÖTÜRÜLÜRKEN CAN VERDİ

Kaçmaya çalışan kediye yapılanları gören başka biri tepki gösterirken kedi kapının açılmasıyla güçlükle dışarı çıktı. Dehşet anları ise kameraya yansırken, veterinere götürülen kedi öldü.

İhbar üzerine çalışma yapan polis ekipleri, şüphelinin Burak A. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Kediyi öldüren şahıs, adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki sorgusu sürüyor.

"İÇERİDEN ÇIKMASINI İSTEMİYORUM"

Olay hakkında konuşan kedinin sahibi Serpil Daşçı Pilavcı, "Ben bu adamın gerçekten içeriden çıkmasını istemiyorum. Yarın savcılığa çıkarılacak, ifadesi alınacak. Ama bunun ifadesi ne olabilir? Yerden yere çarptı. Veteriner söyledi, iç organlarını parçalamış kedimin. Altı yıldır bizimleydi, doğduğundan beri. Bunu bir insan yapamaz. Bir çocuğa da yapabilirdi bunu" dedi.

ADALAET BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında derhal adli soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

Şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı ve şiddet olayına ilişkin adli işlemlerin titizlikle sürdürüldüğünü belirten Tunç, "Bu şiddet görüntüleri ne vicdanen ne de hukuken asla kabul edilemez. Hayvanlara yönelik şiddet asla cezasız kalmayacaktır" açıklamasını yaptı.