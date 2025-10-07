Mersin'de işçileri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Mersin’de tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla da yaralı olduğu öğrenildi.

3 METRELİK ŞARAMPOLE UÇTU

Cemal K. idaresindeki minibüs ilçe merkezine doğru seyrettiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yaklaşık 3 metrelik şarampole uçtu.

5 ÖLÜ, 14 YARALI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan yaralılar çıkartılarak ambulanslarla hastanelere gönderildi. Olay yerinde yapılan incelemede 5 işçinin öldüğü, 14 işçinin de yaralandığı anlaşıldı. Kurtarma çalışmaları sürüyor.