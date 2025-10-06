Mersin'de dehşete düşüren kaza! Ölü ve yaralıların olduğu kazada köpekler telef oldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki araç birbirine girdi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Kerim Uyar (72) olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Ayrıca otomobillerden birinde bulunan 3 köpekten 2'si telef oldu, diğer köpeğin ise ayakları kırıldı. Ekiplerin müdahalesiyle araçlarda sıkışan yaralılar kurtarılarak, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı köpek ise veterinere götürüldü. Korkunç kaza anı ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.