Traktör ile kar keyfi! Lastikle böyle kaydılar

Yurt genelini etkisi altına alan kar yağışı, Bursa'da da şiddetli bir şekilde devam ediyor. Karacabey ilçesindeki kar yağışı, yolları ve geniş alanları beyaza bürüdü. Kar yağışını fırsata çeviren çocuklar, traktörün arkasına bağlanan lastiklerle kayarak karın keyfini çıkardı. Çocukların neşeli anları, bölgede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.