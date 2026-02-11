Altında düşüş sonrası yükseliş! İşte 11 Şubat 2025 güncel altın fiyatları

Kategoriler
Altın piyasasındaki hareketlilik yeni haftada da devam ediyor. Yeni haftaya yükselişle açan altında yine iniş ve çıkışlar görüldü. Bugün ise altın günü yükselişle açtı. Yatırım yapmak isteyenler ve alım-satım için zaman kollayanlar da altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 11 Şubat 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ(TL) 7.092,54
SATIŞ(TL) 7.093,42
ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?
ALIŞ(TL) 11.914,00
SATIŞ(TL) 12.099,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ(TL) 48.364,00
SATIŞ(TL) 49.104,00
22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?
ALIŞ(TL) 6.649,14
SATIŞ(TL)7.007,12
ONS ALTIN KAÇ DOLAR?
ALIŞ(USD) 5.051,02
SATIŞ(USD) 5.051,64