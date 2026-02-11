Altında düşüş sonrası yükseliş! İşte 11 Şubat 2025 güncel altın fiyatları

Altın piyasasındaki hareketlilik yeni haftada da devam ediyor. Yeni haftaya yükselişle açan altında yine iniş ve çıkışlar görüldü. Bugün ise altın günü yükselişle açtı. Yatırım yapmak isteyenler ve alım-satım için zaman kollayanlar da altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 11 Şubat 2026 altın fiyatları...