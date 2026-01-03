Berber fiyatlarına zam! 2026 yılı tarifesi açıklandı

Kategoriler
İstanbul
İstanbul Berberler Odası tarafından belirlenen yeni berber fiyat tarifesi yürürlüğe girdi. Zamlı berber fiyatları yılbaşından itibaren geçerli olmaya başladı.
Berberlerdeki zamlı tarifeye göre; geçen yılın başında 300 TL olarak belirlenen saç tıraşı yüzde 66,6 zamla 500 TL, sakal tıraşı 300 TL oldu. Saç-sakal tıraşının fiyatı ise 800 TL.
Çocuk müşterilerden alınan ücret 350 TL olurken, yıkama-fön ücreti 200 TL, ağda 200 TL, maske 200 TL, ense tıraşı ise 100 TL'ye yükseldi.