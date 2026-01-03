Bayilerde kavga var! Türkiye’de en çok satılan 10 otomobil belli oldu

Kategoriler
Yeni yılın ilk günleri yaşanırken, gözler 2025 otomobil satışı istatistiklerine çevrildi. Elektrikli araçların ağırlığı gitgide hissedilen otomobil piyasasında en çok satılan 10 otomobil de belli oldu. Türkiye’deki kullanıcıların en çok tercih ettiği otomobiller arasında özellikle bir otomotiv markasının birden fazla modelinin olması dikkat çekerken, yerli ve milli otomobil Togg’un da en çok satanlar arasında yer alması gözlerden kaçmadı…
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) 2025 yılı ocak-kasım ayı satış rakamlarını kamuoyu ile paylaştı. Buna göre Türkiye’de otomobil satışları bir önceki seneye göre yüzde 10,96 oranında artış gösterdi. Bununla birlikte belirtilen dönem içerisinde satılan toplam otomobil ve ticari araç sayısı 1 milyon 176 bin 780’e ulaştı. Bu kapsamda Türkiye’de en çok satılan 10 otomobil belli oldu. İşte o araçlar…
10 NUMARA TOGG T10F
9 NUMARA TOYOTA C-HR
8 NUMARA VOLKSWAGEN T-ROC
7 NUMARA TESLA MODEL Y
6 NUMARA RENAULT DUSTER
5 NUMARA VOLKSWAGEN TAIGO
4 NUMARA NİSSAN QASHQAI
3 NUMARA BYD SEAL U
2 NUMARA RENAULT MEGANE
1 NUMARA RENAULT CLIO