Bayilerde kavga var! Türkiye’de en çok satılan 10 otomobil belli oldu

Ocak 03, 2026 12:37
1
Türkiye’de en çok satılan 10 otomobil

Yeni yılın ilk günleri yaşanırken, gözler 2025 otomobil satışı istatistiklerine çevrildi. Elektrikli araçların ağırlığı gitgide hissedilen otomobil piyasasında en çok satılan 10 otomobil de belli oldu. Türkiye’deki kullanıcıların en çok tercih ettiği otomobiller arasında özellikle bir otomotiv markasının birden fazla modelinin olması dikkat çekerken, yerli ve milli otomobil Togg’un da en çok satanlar arasında yer alması gözlerden kaçmadı…

2
otomobil anahtarı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) 2025 yılı ocak-kasım ayı satış rakamlarını kamuoyu ile paylaştı. Buna göre Türkiye’de otomobil satışları bir önceki seneye göre yüzde 10,96 oranında artış gösterdi. Bununla birlikte belirtilen dönem içerisinde satılan toplam otomobil ve ticari araç sayısı 1 milyon 176 bin 780’e ulaştı. Bu kapsamda Türkiye’de en çok satılan 10 otomobil belli oldu. İşte o araçlar…

3
TOGG T10F

TÜRKİYE’DE EN ÇOK SATILAN 10 OTOMOBİL

10 NUMARA TOGG T10F

4
TOYOTA C-HR

9 NUMARA TOYOTA C-HR

5
VOLKSWAGEN T-ROC

8 NUMARA VOLKSWAGEN T-ROC

6
TESLA MODEL Y

7 NUMARA TESLA MODEL Y

7
RENAULT DUSTER

6 NUMARA RENAULT DUSTER

8
VOLKSWAGEN TAIGO

5 NUMARA VOLKSWAGEN TAIGO

9
NİSSAN QASHQAI

4 NUMARA NİSSAN QASHQAI

10
BYD SEAL U

3 NUMARA BYD SEAL U

11
RENAULT MEGANE

2 NUMARA RENAULT MEGANE

12
RENAULT CLIO

1 NUMARA RENAULT CLIO

