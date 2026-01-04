Menü Kapat
14°
Editor
Editor
 Onur Kaya

Kar, sağanak ve fırtına... Meteoroloji sarı kodla uyardı: İstanbul dahil 14 ilde alarm!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, aralarında İstanbul'un da olduğu 14 ilde şiddetli fırtına etkili olacak. Ayrıca bazı illerde sağanak, kar, don ve çığ bekleniyor. İşte 4 Ocak Pazar hava durumu raporu...

Onur Kaya
04.01.2026
07:46
04.01.2026
07:53

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Ocak 2026 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Pazar günü Marmara ve Ege'de şiddetli sağanak ve lodos etkili olacak. Kar yağışının etkili olduğu doğu bölgelerinde ise çığ tehlikesi bulunuyor. Yarından itibaren ise hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

SAĞANAK VE KAR VAR

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre; bugün yurdun kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege'nin kıyı kesimleri, Antalya, Samsun ve Sinop çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Sinop ve Samsun'un iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Kar, sağanak ve fırtına... Meteoroloji sarı kodla uyardı: İstanbul dahil 14 ilde alarm!

14 İLDE SARI KODLU ALARM!

Rüzgarın, Marmara ve Ege ile Batı Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kesimlerde tipi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Kar, sağanak ve fırtına... Meteoroloji sarı kodla uyardı: İstanbul dahil 14 ilde alarm!

MGM'nin verilerine göre; Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova lodos beklendiği bildirildi.

Kar, sağanak ve fırtına... Meteoroloji sarı kodla uyardı: İstanbul dahil 14 ilde alarm!

ÇIĞ, DON VE BUZLANMAYA DİKKAT!

Sabah ve gece saatlerinde yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde ise çığ tehlikesi beklendiğinden vatandaşlara her türlü olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Kar, sağanak ve fırtına... Meteoroloji sarı kodla uyardı: İstanbul dahil 14 ilde alarm!

SICAKLIKLAR ARTIYOR

Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları yeni haftayla birlikte kuzey, iç ve batı bölgelerde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Kar, sağanak ve fırtına... Meteoroloji sarı kodla uyardı: İstanbul dahil 14 ilde alarm!

4 OCAK 2026 BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, batısı aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Kar, sağanak ve fırtına... Meteoroloji sarı kodla uyardı: İstanbul dahil 14 ilde alarm!

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Antalya çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

HATAY °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KAYSERİ °C, 6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az, yer yer çok bulutlu, Samsun çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 8°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

RİZE °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -4°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATMAN °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, -3°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

#Gündem
