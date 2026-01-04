Deniz ulaşımına lodos engeli! 3 ilde feribot seferleri iptal

Marmara Bölgesi'nde pazar günü etkili olması beklenen şiddetli fırtına nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve Gestaş'ın birçok seferi iptal edildi.

İDO'NUN 10 SEFERİNE FIRTINA ENGELİ

İstanbul'da lodos nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. İDO tarafından yapılan açıklamaya göre olumsuz hava şartları nedeniyle iptal olan seferler şöyle:

08:30 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy

Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy 09:00 Yalova-Pendik

Yalova-Pendik 09:45 Yenikapı-Yalova

Yenikapı-Yalova 09:45 Yalova-Yenikapı

Yalova-Yenikapı 10:00 Pendik-Yalova

Pendik-Yalova 11:00 Yalova-Pendik

Yalova-Pendik 11:15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa

Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa 11:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 11:45 Yenikapı-Yalova

Yenikapı-Yalova 11:45 Yalova-Yenikapı

10 BUDO SEFERİ İPTAL

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü 10 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre iptal edilen seferler şöyle:

08.00, 09.30 ve 13.30 'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş),

ve 'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 08.00, 10.30 ve 14.00 'teki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya),

ve 'teki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 09.30 'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas),

'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş),

'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), 14.00 'teki İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas)

'teki İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) 15.30'daki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya)

LODOS ÇANAKKALE'Yİ DE VURDU

Çanakkale’de cumartesi gününden beri etkili olan lodos fırtınası hayatı olumsuz etkilerken, Çanakkale Boğazı’ndan deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'den yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle bu gece yarısı Çanakkale'den Eceabat'a saat 03.00 ve 05.00, Eceabat'tan Çanakkale'ye ise saat 02.00 ve 04.00'daki seferler iptal edildi.

Kuzey Ege Denizi’nde lodos fırtınası nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattındaki feribot seferleri de iptal edildi.