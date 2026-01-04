Deniz ulaşımına lodos engeli! 3 ilde feribot seferleri iptal

Kategoriler
İstanbul
Marmara Bölgesi'nde pazar günü etkili olması beklenen şiddetli fırtına nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve Gestaş'ın birçok seferi iptal edildi.
İstanbul'da lodos nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. İDO tarafından yapılan açıklamaya göre olumsuz hava şartları nedeniyle iptal olan seferler şöyle:
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü 10 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre iptal edilen seferler şöyle:
Çanakkale’de cumartesi gününden beri etkili olan lodos fırtınası hayatı olumsuz etkilerken, Çanakkale Boğazı’ndan deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'den yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle bu gece yarısı Çanakkale'den Eceabat'a saat 03.00 ve 05.00, Eceabat'tan Çanakkale'ye ise saat 02.00 ve 04.00'daki seferler iptal edildi.
Kuzey Ege Denizi’nde lodos fırtınası nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattındaki feribot seferleri de iptal edildi.