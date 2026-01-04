Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Deniz ulaşımına lodos engeli! 3 ilde feribot seferleri iptal

Marmara Bölgesi'nde etkisini gösteren şiddetli fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Pazar günü de devam etmesi beklenen lodos nedeniyle İstanbul, Bursa ve Çanakkale'de birçok feribot seferi iptal edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Deniz ulaşımına lodos engeli! 3 ilde feribot seferleri iptal
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
04.01.2026
saat ikonu 03:23
|
GÜNCELLEME:
04.01.2026
saat ikonu 03:23

Marmara Bölgesi'nde pazar günü etkili olması beklenen şiddetli fırtına nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve Gestaş'ın birçok seferi iptal edildi.

İDO'NUN 10 SEFERİNE FIRTINA ENGELİ

İstanbul'da lodos nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. İDO tarafından yapılan açıklamaya göre olumsuz hava şartları nedeniyle iptal olan seferler şöyle:

  • 08:30 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy
  • 09:00 Yalova-Pendik
  • 09:45 Yenikapı-Yalova
  • 09:45 Yalova-Yenikapı
  • 10:00 Pendik-Yalova
  • 11:00 Yalova-Pendik
  • 11:15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa
  • 11:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
  • 11:45 Yenikapı-Yalova
  • 11:45 Yalova-Yenikapı
Deniz ulaşımına lodos engeli! 3 ilde feribot seferleri iptal

10 BUDO SEFERİ İPTAL

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü 10 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre iptal edilen seferler şöyle:

Deniz ulaşımına lodos engeli! 3 ilde feribot seferleri iptal
  • 08.00, 09.30 ve 13.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş),
  • 08.00, 10.30 ve 14.00'teki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya),
  • 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas),
  • 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş),
  • 14.00'teki İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas)
  • 15.30'daki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya)

LODOS ÇANAKKALE'Yİ DE VURDU

Çanakkale’de cumartesi gününden beri etkili olan lodos fırtınası hayatı olumsuz etkilerken, Çanakkale Boğazı’ndan deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'den yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle bu gece yarısı Çanakkale'den Eceabat'a saat 03.00 ve 05.00, Eceabat'tan Çanakkale'ye ise saat 02.00 ve 04.00'daki seferler iptal edildi.

Deniz ulaşımına lodos engeli! 3 ilde feribot seferleri iptal

Kuzey Ege Denizi’nde lodos fırtınası nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattındaki feribot seferleri de iptal edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da lodos fena vurdu! Valilik ve AKOM yarın için uyardı: Sıcaklığın 15 dereceye yükseleceği tarihi verdi
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.