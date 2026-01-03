Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Banu İriç

İstanbul'da lodos fena vurdu! Valilik ve AKOM yarın için uyardı: Sıcaklığın 15 dereceye yükseleceği tarihi verdi

İstanbul yeni yıla hafif kar yağışlı ve dondurucu soğuklarla girmesinin ardından hafta sonu lodosun etkisi altına girdi. Fırtınanın şiddetli olması sebebiyle şehirde adeta hayat yavaşladı. Kent ormanları ve korular geziye kapatıldı, şehir hatları ve teleferiklerde seferler durdu. İstanbul Valiliği ve AKOM pazar günü için de uyarılarını sürdürürken sıcaklıkların 15 dereceye ne zaman yükseleceğine de dair müjde verdi.

AA, İHA
AA, İHA

GİRİŞ:
03.01.2026
18:54
|
GÜNCELLEME:
03.01.2026
18:57

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan lodos cumartesi günü vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kar yağışı ve 0 derecenin altına düşen hava sıcaklıklarının ardından megakenti bu kez de lodos vurdu. Çok sayıda ağaç devrilmesi vakası yaşandı. Ayrıca kentte deniz ulaşımı durma noktasına geldi. Gülhane Korusu, Florya Atatürk Kent Ormanı girişlere kapatıldı.

İstanbul'da lodos fena vurdu! Valilik ve AKOM yarın için uyardı: Sıcaklığın 15 dereceye yükseleceği tarihi verdi

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI

İstanbul Valiliği tehlikenin pazar günü gece saatlerine kadar devam edeceğine dikkat çekerek özellikle soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı uyardı. Kullanıcıların bacalarını kontrol etmelerini hatırlatarak baş dönmesi, halsizlik gibi belirtilerde 112'nin aranması belirtildi.

İstanbul'da lodos fena vurdu! Valilik ve AKOM yarın için uyardı: Sıcaklığın 15 dereceye yükseleceği tarihi verdi

AKOM: 15 DERECEYE KADAR YÜKSELECEK

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için yaklaşık bir haftadır etkili olan soğuk ve yağışlı havanın kenti terk edeceği, 0 derecenin altına kadar düşen sıcaklıkların, güneyden lodos ve yer yer kuvvetli fırtına ile birlikte hızlı şekilde artarak yarın öğle saatlerinden itibaren 15 dereceye kadar yükselmesinin beklendiğini belirtti.

İstanbul'da lodos fena vurdu! Valilik ve AKOM yarın için uyardı: Sıcaklığın 15 dereceye yükseleceği tarihi verdi

FIRTINANIN HIZI 80 KİLOMETRE OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Megakent İstanbul için AKOM, İstanbul başta olmak üzere, yurdun büyük bölümünde yaklaşık bir haftadır etkili olan soğuk ve yağışlı havayla birlikte, 0 derece civarına ve altına kadar düşen sıcaklıkların, yer yer kuvvetli fırtına ve lodos ile birlikte artarak 15 derecelere kadar yükseleceğinin öngörüldüğünü aktardı. İstanbul’da sabah saatlerinde batıdaki ilçelerimizde etkili olmaya başlayan fırtınanın, öğle ile akşam saatleri arasında şiddetini artırarak, il genelinde etkili olmasının beklendiği belirtildi. Ayrıca, Sarıyer Rumeli Feneri mevkiinde rüzgarın en yüksek hızı saatte 80 kilometre olarak ölçüldüğü bildirildi.

İstanbul'da lodos fena vurdu! Valilik ve AKOM yarın için uyardı: Sıcaklığın 15 dereceye yükseleceği tarihi verdi

FIRTINA NEDENİYLE 39 AĞAÇ DEVRİLDİ

Fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgili birimlerin uyarılarak alarm durumuna geçildiği, bu kapsamda İBB’nin Afet İşleri, İtfaiye, Park Bahçeler, Zabıta, Trafik, Yol Bakım, Atık Yönetimi, İSKİ, Şehir Hatları ve Halkla İlişkiler birimleri, tüm koordinasyonu bugün saat 10.00 itibarıyla AKOM’dan yürütüldüğünü aktarıldı. Fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 2 bin 140 personel ve 928 araç ve iş makinesiyle çalışmalarını sürdürdüğü bilgisi verildi. Fırtına nedeniyle şu ana kadar gelen toplam 95 olaya müdahale edildiği, ağaç ve tehlike arz eden parçalar nedeniyle 11 aracın hasar gördüğü, şans eseri can kaybı ve yaralanmanın olmadığı aktarıldı. Öte yandan yaşanan fırtına sebebiyle, 39 ağaç devrilmesi, 1 çatı uçması, 40 tehlike arz eden parça düşmesi meydana geldi.

İstanbul'da lodos fena vurdu! Valilik ve AKOM yarın için uyardı: Sıcaklığın 15 dereceye yükseleceği tarihi verdi

KORULAR GEZİNTİYE KAPATILDI

Bölgelerde anlık olarak şiddetini artıran rüzgar nedeniyle, dal düşmesi ve ağaç devrilmesi riskine karşı, Gülhane Korusu, Florya Atatürk Kent Ormanı, Yıldız Korusu, Büyükdere Atatürk Fidanlığı, Hıdiv Korusu, Emirgan Korusu, Atatürk Kent Ormanı, Küçük Çamlıca Korusu ve Beykoz Korusu ziyaretçilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla geçici süreyle ziyaretçi girişine kapatıldı.

İstanbul'da lodos fena vurdu! Valilik ve AKOM yarın için uyardı: Sıcaklığın 15 dereceye yükseleceği tarihi verdi

TELEFERİK VE ŞEHİR HATLARI DURDU

Öte yandan, saat 11.20 itibarıyla Maçka, Eyüpsultan’daki teleferik seferleri de işletmeye kapatıldı. Ayrıca, hava şartları sebebiyle Şehir Hatları ana hat seferlerinin tamamında seferler iptal edildi. ‘İstinye-Çubuklu’ hattı deniz dolmuş seferleri, ‘İstinye-Küçüksu’ arası ve ‘Bebek-Küçüksu Anadolu Hisarı’ hattı yolcu seferlerinin devam ettiği, zaman zaman aksamaların yaşandığı belirtildi.

İstanbul'da lodos fena vurdu! Valilik ve AKOM yarın için uyardı: Sıcaklığın 15 dereceye yükseleceği tarihi verdi

SARIYER'DE MAHSUR KALDILAR

Sarıyer Sahili’ndeki lodosla birlikte vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken teknelerin kıyıya yanaştığı görüldü. Sarıyer’de etkili olan şiddetli lodos nedeniyle de bazı vatandaşlar teknelerinde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla teknede mahsur kalanları kurtardı.

İstanbul'da lodos fena vurdu! Valilik ve AKOM yarın için uyardı: Sıcaklığın 15 dereceye yükseleceği tarihi verdi


İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılan Özen Eren, "Sabah şiddetli lodosu fark ettim teknemde de makine arızası vardı, makine arızası kontrol etmek için geldim esnada fark ettim ki lodosun etkisiyle teknem kıyıya doğru yanaşmış teknenin halatlarını sıkmaya başlayınca kıyıya olan mesafe uzaklaşınca tekneden çıkmakta baya zorlandım itfaiye haber vermek zorunda kaldık itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile tekneden çıkarıldım" dedi.
Saatte 40 ila 80 km hız arasında görülen lodosun ilerleyen saatlerde etkisini daha da artırması bekleniyor.

İstanbul'da lodos fena vurdu! Valilik ve AKOM yarın için uyardı: Sıcaklığın 15 dereceye yükseleceği tarihi verdi

BALIKÇI TEKNELERİ VE BARAKALARI HASAR GÖRDÜ, NÖBETE BAŞLADILAR

İstanbul’un Avcılar ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle 3 balıkçı teknesi ve bir balıkçı barakası zarar gördü. Tekne sahipleri ise, lodosun ardından barınağa gelerek teknelerinin başında nöbet tutuyor.
İstanbul’da gece saatlerinden itibaren etkisini artıran lodos hayatı olumsuz etkiledi. Avcılar ilçesinde bulunan balıkçı barınağına bağlı 3 tekne zarar gördü. Öte yandan metrelerce yükselen dalgalar, barınaktaki bir kulübeye de zarar verdi. Maddi hasarın yaşandığı barınakta yaralanan olmadığı öğrenilirken barınakta tekneleri olan balıkçılar ise lodos nedeniyle teknelerinin başında nöbet tutuyor.

İSTİNAT DUVARI İHTİYACI HATIRLATILDI


Avcılar Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Aytaç Saydam, her yıl lodos nedeniyle yaşananlarla ilgili olarak, "Yeni başladı ama tedirginlikle bekliyoruz. Her sene yaşadığımız bir olay bu. Yılbaşında az bir kar gördü İstanbul'umuz. Onun karşılığı olan lodos yapıyor şu anda. Lodos yaptığı zamanda güney rüzgarıyla gelen bu lodos barınağımıza maalesef büyük zarar veriyor. Her sene 15-20 teknemiz zayi oluyor. Tek tesellimiz can kaybımız olmaması" dedi.
"İstinat duvarı olmadığı için her sene aynı mağduriyeti yaşıyoruz"
Saydam, 1979 yılında yapılan barınakta istinat duvarı olmaması nedeniyle her yıl ciddi zararlar yaşandığını belirterek, "Ambarlı Balıkçı Barınağının 1979 yılından bu yana yapımı devam ediyor aslında. Şuanda yapılan bir faaliyet yok ama 1979 yılından bu yana istinat duvarı olmadığı için her sene bu mağduriyeti yaşıyoruz. Yetkililere bir şekilde sesimizi ulaştıramıyoruz. Kış aylarında bu olayı her sene 3 4 sefer yaşıyoruz. Elimizden gelen, olan zayiatı onarıp devam ediyoruz. Ama bu maddi manevi külfet oluyor. Bu duvar yapılmadığı sürece, bu taşlar yükselip istinat duvarı yapılmadığı sürece her lodosta bunu yaşayacağız. 40 yıldır bunu yaşıyoruz. Geçen sene yaklaşık 3 milyon lira değerinde altyapı, elektrik ve kamera sistemlerimiz gitti. Yaklaşık 20 teknemiz heba oldu. Bunları da saydığımızda tabi milyonlarca liralık zararımız oluyor. Tekne sahibi arkadaşlarımız teknelerinin başında. Gereken önlemlerini alıyorlar ama tabi bu istinat duvarı olmadığı sürece sadece dua ediyoruz daha fazla lodos esmesin diye" diye konuştu.

KAYIKLARIN HALATLARI ÇÖZÜLÜYOR

Lodos nedeniyle teknesi zarar gören Ersin Özer isimli vatandaş, "Zarar gören tekne var. Buradan kıyıya gitti iskelede kırıldı. Bayağı bir zararımız var. Kayıklar var onların halatları çözülüyor. İnşallah onlar gitmez. Onlara müdahale edeceğiz" şeklinde konuştu.

"BİZİ DE ALIP DENİZE ATACAK"

Yaşanan mağduriyetle ilgili olarak konuşan Mustafa Saydam isimli vatandaş ise, "İstinat duvarımız olmadığından dolayı barakalarımızın üzeri zarar gördü. Ağlarımız hep denize gidiyor. Deniz dalgaları barakalarımızın üzerini aşıyor. Biraz daha biz de durursak bizi de alıp denize atacak. Senelerdir belediyelere yalvarıyoruz, babalarımız dahil yalvardılar ama kimse buraya istinat duvarı yapmadı" dedi.

