ABD'de Maduro protestosu! Binlerce kişi Venezuela için sokakta

ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısı, New York ve San Francisco'da binlerce kişi tarafından protesto edildi. 'Savaşa hayır' çağrısı yapan protestocular, ABD yönetiminin askeri müdahaleyi sonlandırması çağrısını yaptı. "Trump istifa" sloganları atan göstericilerin taşıdığı "ABD, Venezuela'nın üstünden elini çek", "Petrol için savaşma" gibi pankartlar dikkat çekti.

KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
04.01.2026
saat ikonu 04:39
|
GÜNCELLEME:
04.01.2026
saat ikonu 05:33

ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri saldırısı tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Saldırıya bazı ülkeler destek çıktı, bazı ülkeler tepki gösterdi. Tepki verilen adreslerden biri de saldırıyı gerçekleştiren ABD oldu.

TIMES MEYDANI'NDA VENEZUELA EYLEMİ

New York'ta binlerce kişi savaşa karşı protesto düzenledi. Kentin en işlek noktalarından biri olan Times Meydanı'nda toplanan kalabalık, ABD'nin Venezuela politikasına sert tepki gösterdi. ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri adımının ardından savaş zıttı gruplar, ülke genelinde protesto çağrısı yaptı. New York'taki eylem, bu çağrıların en geniş katılımlılarından biri olarak öne çıktı. Protestoya farklı etnik gruplardan, sendikalardan ve sivil toplum kuruluşlarından katılım olduğu gözlendi.

ABD'de Maduro protestosu! Binlerce kişi Venezuela için sokakta

BİNLERCE KİŞİ SALDIRIYI PROTESTO ETTİ

Göstericiler, New York'un Times Meydanı'nda bir araya geldi. Ellerinde pankartlarla meydanı dolduran binlerce kişi, burada yapılan konuşmaların ardından Manhattan sokaklarında yürüyüşe geçti. Kalabalık, ABD'nin Venezuela üzerindeki askeri baskısının sona erdirilmesini talep etti. Yürüyüş boyunca protestocular, "ABD, Venezuela'nın üstünden elini çek", "Petrol için savaşma" ve "Venezuela'da savaş istemiyoruz" sloganları attı.

ABD'de Maduro protestosu! Binlerce kişi Venezuela için sokakta

TRUMP'A İSTİFA ÇAĞRISI

ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan "Trump istifa" ve "Trump, gitmen gerek" ifadelerinin yer aldığı pankartlar da dikkat çekti. Göstericiler, savaşın ekonomik çıkarlar uğruna yürütüldüğünü savundu.

Times Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, Manhattan'ın ana caddeleri boyunca devam etti. Trafiğe kapatılan güzergahlarda yürüyen kalabalık, bölge halkından da zaman zaman destek aldı.

ABD'de Maduro protestosu! Binlerce kişi Venezuela için sokakta

YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHINDA YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

New York Polis Teşkilatı, protesto öncesinde ve sırasında geniş güvenlik önlemleri aldı. Çok sayıda polis ekibi yürüyüş güzergahında konuşlandırılırken, kalabalık helikopter ve mobil ekiplerle de takip edildi. Henüz bir taşkınlığın veya şiddet olayının yaşanmadığı protestonun bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Savaş karşıtı grup, ABD'nin Venezuela politikasına karşı tepkilerini önümüzdeki günlerde de farklı eylemlerle sürdüreceklerini açıkladı.

ABD'de Maduro protestosu! Binlerce kişi Venezuela için sokakta

GÖSTERİCİLER BEYAZ SARAY'A AKIN ETTİ

ABD'nin başkenti Washington'da toplanan göstericiler, ABD’nin Venezuela’ya düzenlediği saldırıları protesto etti. Beyaz Saray önündeki kalabalık Trump yönetimi aleyhinde sloganlar attı.

ABD'de Maduro protestosu! Binlerce kişi Venezuela için sokakta

SAN FRANCISCO'DA DA PROTESTO EDİLDİ

ABD’nin California eyaletine bağlı San Francisco kentinde de yüzlerce kişi, ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırılarını protesto etmek için Market Street’te yürüdü.

ABD'de Maduro protestosu! Binlerce kişi Venezuela için sokakta

