Deprem düğünde hissedildi, herkesin tepkisini kaydetti

Elazığ'ın Baskil ilçesinde 4,7'lik sarsıntı kuvvetli biçimde hissedildi. Düğünde depreme yakalanan bir vatandaş bağırarak çevrediklere hem haber verdi hem de o anları kayda aldı. Görüntülerde, o anları kayda alan vatandaşın, bağırarak deprem olduğunu söylediği, bazı vatandaşların masalarından kalktığı ve bazılarının ise halaya devam ettiği anlar yer aldı.