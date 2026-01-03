Deprem düğünde hissedildi, herkesin tepkisini kaydetti

Kategoriler
Elazığ'ın Baskil ilçesinde 4,7'lik sarsıntı kuvvetli biçimde hissedildi. Düğünde depreme yakalanan bir vatandaş bağırarak çevrediklere hem haber verdi hem de o anları kayda aldı. Görüntülerde, o anları kayda alan vatandaşın, bağırarak deprem olduğunu söylediği, bazı vatandaşların masalarından kalktığı ve bazılarının ise halaya devam ettiği anlar yer aldı.