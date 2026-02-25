İsa Karakaş'tan emekli bayram ikramiyesi için Ankara kulisi! Masadaki en güçlü rakam diyerek açıkladı

"Takvimler ilerliyor, nefesler tutuldu. Ramazan ayının manevi iklimi devam ederken milyonlarca emeklinin gündeminde tek bir soru var: "Bayram ikramiyesi ne kadar olacak ve ne zaman yatacak?"

2026 yılı Ramazan Bayramı kapıda. Bayramın ilk günü 20 Mart Cuma. Toplamda 3,5 günlük bir tatil bizleri bekliyor. Ancak 17 milyona yakın emekli ve hak sahibi için asıl mesele tatil değil, cüzdanları rahatlatacak o ödeme.