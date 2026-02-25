Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

İsa Karakaş'tan emekli bayram ikramiyesi için Ankara kulisi! Masadaki en güçlü rakam diyerek açıkladı

Şubat 25, 2026 08:42
1
İsa Karakaş'tan emekli bayram ikramiyesi için Ankara kulisi! Masadaki en güçlü rakam diyerek açıkladı

Eski SGK Başmüfettişi ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, emekli vatandaşların merakla beklediği bayram ikramiyesi konusunda Ankara kulislerinden gelen son bilgileri bugün gazetesindeki köşesinden paylaştı. 

Karakaş, artış oranına ilişkin güçlü sinyalleri ve masadaki rakamları değerlendirdi.

İsa Karakaş konuyla ilgili olarak '28 Şubat' tarihine de dikkat çekti. 

İşte İsa Karakaş'ın yazısında öne çıkanlar ve tüm rakamlar: 

 

2
İsa Karakaş'tan emekli bayram ikramiyesi için Ankara kulisi! Masadaki en güçlü rakam diyerek açıkladı

"Takvimler ilerliyor, nefesler tutuldu. Ramazan ayının manevi iklimi devam ederken milyonlarca emeklinin gündeminde tek bir soru var: "Bayram ikramiyesi ne kadar olacak ve ne zaman yatacak?"

2026 yılı Ramazan Bayramı kapıda. Bayramın ilk günü 20 Mart Cuma. Toplamda 3,5 günlük bir tatil bizleri bekliyor. Ancak 17 milyona yakın emekli ve hak sahibi için asıl mesele tatil değil, cüzdanları rahatlatacak o ödeme.

3
emekli bayram ikramiyesi

İKRAMİYENİN SERÜVENİ: 1.000 TL’DEN BUGÜNE

Bayram ikramiyesi, emekliler için 2018 yılında büyük bir kazanım olarak hayatımıza girdi. O günlerde 1.000 TL olan bu tutar, ne yazık ki asgari ücret veya yeniden değerleme oranı gibi somut bir kıstasa bağlanmadı. Süreç içerisinde rakamlar şöyle değişti:

2018-2020: 1.000 TL. (Sabit kaldı)
2021: 1.100 TL.
2023: 2.000 TL.
2024: 3.000 TL.
2025: 4.000 TL.

2018 yılında 1.000 TL ile rahat bir kurbanlık alınabilirken, çikolata+şeker parası bile kalıyordu. Bugün 4.000 TL ile bir hindi almak bile hayal oldu.

4
İsa Karakaş'tan emekli bayram ikramiyesi için Ankara kulisi! Masadaki en güçlü rakam diyerek açıkladı

ANKARA KULİSLERİNDE NE KONUŞULUYOR?

Ankara kulislerinden aldığımız güçlü duyumlar, bu bayramda mutlaka bir artış yapılacağı yönünde. Peki artış oranı ne kadar olacak? Gözler şimdi yeni rakamın ilan edileceği günde!

Ekonomi yönetiminden gelen güçlü sinyaller 17 milyona yakın emekli ve hak sahiplerine verilecek ikramiyede yapılacak artış %25 ile sınırlı kalması yönünde. Aksi takdirde bütçe dengelerine ve dezenflasyon sürecine dikkate değer oranda olumsuz etkilemesinin söz konusu olacağı ileri sürülmektedir.

5
İsa Karakaş'tan emekli bayram ikramiyesi için Ankara kulisi! Masadaki en güçlü rakam diyerek açıkladı

28 ŞUBAT TARİHİNE DİKKAT 

İkramiyeyi kapmak için zamanla yarış var. Eğer henüz emekli değilseniz ancak şartlarınız tutuyorsa, 28 Şubat gününe kadar dilekçenizi SGK’ya ulaştırmalısınız. Bu tarihe kadar başvuran herkes bayram ikramiyesi listesine adını yazdıracak.

6
İsa Karakaş'tan emekli bayram ikramiyesi için Ankara kulisi! Masadaki en güçlü rakam diyerek açıkladı

KİM, NE KADAR ÖDEME ALIYOR?

 Burada ince bir hesap var. Herkes "tam" ödeme almıyor:

Tam Ödeme: Kendi çalışmasıyla emekli olan SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı mensupları rakamı eksiksiz alır.

Hisseli Ödeme: Dul ve yetimler, aldıkları maaş oranına göre ikramiye alır. Örneğin; ikramiye 5.000 TL ilan edilir ise, %25 yetim aylığı alan bir çocuk 1.250 TL, %50 dul aylığı alan bir eş 2.500 TL alır.

İş Göremezlik: İş kazası-meslek sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlara, iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılır.

7
İsa Karakaş'tan emekli bayram ikramiyesi için Ankara kulisi! Masadaki en güçlü rakam diyerek açıkladı

Sadece emekliler değil; şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları ve şampiyon sporcular da bu ödemeden faydalanacak. Ancak sistemin dışında kalanlar da var:

Dikkat: Primsiz 65 yaş aylığı alanlar, primsiz engelli maaşı alanlar ve banka/oda sandıklarından (TOBB vb.) emekli olanlar maalesef SGK'nın bu ikramiye ödemesinden yararlanamıyor.

8
emekli ramazan bayram ikramiyesi

EMEKLİ RAMAZAN BAYRAM İKRAMİYESİ 

Gelenek bozulmayacak. İkramiyelerin bayramdan önce hesaplara geçmesi bekleniyor.

Tahsis numarasının son hanesine göre yapılacak ödemelerin, mart ayının ortasından itibaren (Ramazan'ın son haftası) kademeli olarak başlaması bekleniyor...

9
emekli ikramiyesi

MASADAKİ EN GÜÇLÜ RAKAM BELLİ OLDU 

Bu bağlamda Ankara kulislerinde 5.000 TL’lik rakamın ilan edilmesi kuvvetle muhtemel hâle geldi. Ancak son anda Cumhurbaşkanımızın tesiriyle bu rakamın 5.500 TL’ye ya da zayıf bir ihtimal de olsa 6.000 TL’ye yükseltilmesi konuşuluyor.

Hasılıkelam genel olarak şimdilik 5.000 TL’lik rakamın ağırlık kazandığını ve bu rakamın ilan edileceği beklenmektedir."

