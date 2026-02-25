Gram altın uçmak için bu hamleyi bekliyor! Sefer Şener'den 7460 lira alarmı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, katıldığı bir televizyon programında altın ve gümüş yatırımcısı için çok kritik uyarılarda bulundu.
Prof. Dr. Şener, küresel sistemde yaşanan dönüşüme dikkat çekerek, "Özellikle küresel düzenin kendini yenilemesiyle birlikte finansal yapı da dönüşüm sürecinden geçiyor. Bu yüksek hareketliliğin ana nedeni aslında bu yapısal değişimdir" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz hafta ABD’den gelen haberlerin piyasalarda ciddi oynaklığa neden olduğunu belirten Şener, Amerikan Yüksek Mahkemesi’nin ticari tarifelere ilişkin kararının belirsizliği artırdığını söyledi.
"Bu gelişmelerin etkisiyle altın, geçen hafta 4.800–4.900 dolar seviyelerindeyken bu hafta 5.200 dolar seviyelerini gördü. Görüldüğü üzere belirsizlik fiyatlamalara doğrudan yansıyor" dedi.
ABD ile İran arasındaki görüşmelere ilişkin çelişkili haber akışının da fiyatları doğrudan etkilediğini belirten Şener, "Bu iki ana unsur, fiyatların sürekli yukarı-aşağı hareket etmesine neden oluyor. Önümüzdeki süreçte de bu haber akışı devam ettiği sürece benzer dalgalanmaları görmeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
ABD’de açıklanan istihdam verileri sonrası Amerikan Merkez Bankası’nın 100 baz puanlık faiz indirimi yapabileceği beklentisinin güçlendiğini ifade eden Şener, olası bir faiz indiriminin altın fiyatlarını yukarı taşıyabileceğini vurguladı.
"Ancak haber akışının tersine dönmesi durumunda fiyatlarda geri çekilmeler de görülebiliyor" diyen Şener, yatırımcıların temkinli olması gerektiğini söyledi.
Mevcut durumda ons altının 5.200 dolar, gram altının ise 7.460 lira seviyelerinde bulunduğunu belirten Şener, bu rakamların kritik eşikler olduğuna dikkat çekti.
"Eğer ons altın 5.200 doların üzerinde kalıcılık sağlarsa, sıradaki hedeflerin 5.500 ve 5.700 dolar seviyeleri olması beklenebilir. Yatırımcıların bu seviyeleri referans alarak hareket etmeleri önemlidir" ifadelerini kullandı.
Yüksek oynaklık dönemlerinin yatırımcı açısından en zor süreçler olduğunu kaydeden Şener, ani ve aceleci kararlar verilmemesi gerektiğini söyledi. Alternatif yatırım araçlarının da değerlendirilmesi gerektiğini belirten Şener, Borsa İstanbul’da endeksin 14.000 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalıştığını ve yabancı yatırımcı girişlerinin artmasının beklendiğini dile getirdi.
Gümüş fiyatlarındaki dalgalanmanın altına kıyasla daha yüksek oranlarda gerçekleştiğini belirten Şener, bunun temel nedeninin gümüşün sanayide yoğun kullanımı ve son beş yıldır artan talebin arz tarafından tam karşılanamaması olduğunu söyledi.
Şu an itibarıyla gümüşün ons fiyatının 88 dolar seviyelerinde olduğunu aktaran Şener, "ABD-İran ilişkilerinde savaşa yönelik olumsuz gelişmeler yaşanması durumunda fiyatların 100 doların üzerine çıkması mümkün olabilir. Ancak olumlu haber akışı ve gerilimin azalması halinde gümüş fiyatları 70–78 dolar bandına geri çekilebilir" dedi.
Son olarak yatırımcılara uyarılarda bulunan Prof. Dr. Şener, "Hem altın hem de gümüş yatırımı yapacak olanların bu yüksek oynaklığın devam edebileceğini göz önünde bulundurmaları gerekir. Yüksek oranlı yükselişlerin ardından sert düşüşler de gelebilir. Bu nedenle yatırım kararları dikkatli, temkinli ve stratejik bir şekilde alınmalıdır" ifadelerini kullandı.