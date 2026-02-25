Gram altın uçmak için bu hamleyi bekliyor! Sefer Şener'den 7460 lira alarmı

SERT DÜŞÜŞ DE GELEBİLİR

Son olarak yatırımcılara uyarılarda bulunan Prof. Dr. Şener, "Hem altın hem de gümüş yatırımı yapacak olanların bu yüksek oynaklığın devam edebileceğini göz önünde bulundurmaları gerekir. Yüksek oranlı yükselişlerin ardından sert düşüşler de gelebilir. Bu nedenle yatırım kararları dikkatli, temkinli ve stratejik bir şekilde alınmalıdır" ifadelerini kullandı.