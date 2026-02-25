Menü Kapat
Gram altın uçmak için bu hamleyi bekliyor! Sefer Şener'den 7460 lira alarmı

Şubat 25, 2026 14:55
1
gram altın

Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, katıldığı bir televizyon programında altın ve gümüş yatırımcısı için çok kritik uyarılarda bulundu.

2
altın fiyatları

Prof. Dr. Şener, küresel sistemde yaşanan dönüşüme dikkat çekerek, "Özellikle küresel düzenin kendini yenilemesiyle birlikte finansal yapı da dönüşüm sürecinden geçiyor. Bu yüksek hareketliliğin ana nedeni aslında bu yapısal değişimdir" ifadelerini kullandı.

 

3
FİYATLARA GERİLİM ETKİSİ

Geçtiğimiz hafta ABD’den gelen haberlerin piyasalarda ciddi oynaklığa neden olduğunu belirten Şener, Amerikan Yüksek Mahkemesi’nin ticari tarifelere ilişkin kararının belirsizliği artırdığını söyledi.
 

4
altın fiyatları

"Bu gelişmelerin etkisiyle altın, geçen hafta 4.800–4.900 dolar seviyelerindeyken bu hafta 5.200 dolar seviyelerini gördü. Görüldüğü üzere belirsizlik fiyatlamalara doğrudan yansıyor" dedi.
 

5
ABD ile İran arasındaki görüşmeler

ABD ile İran arasındaki görüşmelere ilişkin çelişkili haber akışının da fiyatları doğrudan etkilediğini belirten Şener, "Bu iki ana unsur, fiyatların sürekli yukarı-aşağı hareket etmesine neden oluyor. Önümüzdeki süreçte de bu haber akışı devam ettiği sürece benzer dalgalanmaları görmeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
 

6
FAİZ İNERSE ALTIN UÇAR

ABD’de açıklanan istihdam verileri sonrası Amerikan Merkez Bankası’nın 100 baz puanlık faiz indirimi yapabileceği beklentisinin güçlendiğini ifade eden Şener, olası bir faiz indiriminin altın fiyatlarını yukarı taşıyabileceğini vurguladı.
 

7
fiyatlar geri çekilebilir

"Ancak haber akışının tersine dönmesi durumunda fiyatlarda geri çekilmeler de görülebiliyor" diyen Şener, yatırımcıların temkinli olması gerektiğini söyledi.
 

8
gram altın

KRİTİK SEVİYE 7460 LİRA 

Mevcut durumda ons altının 5.200 dolar, gram altının ise 7.460 lira seviyelerinde bulunduğunu belirten Şener, bu rakamların kritik eşikler olduğuna dikkat çekti.
 

9
ons altın

"Eğer ons altın 5.200 doların üzerinde kalıcılık sağlarsa, sıradaki hedeflerin 5.500 ve 5.700 dolar seviyeleri olması beklenebilir. Yatırımcıların bu seviyeleri referans alarak hareket etmeleri önemlidir" ifadelerini kullandı.
 

10
YÜKSEK OYNAKLIK DÖNEMİ ZOR

Yüksek oynaklık dönemlerinin yatırımcı açısından en zor süreçler olduğunu kaydeden Şener, ani ve aceleci kararlar verilmemesi gerektiğini söyledi. Alternatif yatırım araçlarının da değerlendirilmesi gerektiğini belirten Şener, Borsa İstanbul’da endeksin 14.000 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalıştığını ve yabancı yatırımcı girişlerinin artmasının beklendiğini dile getirdi.
 

11
GÜMÜŞ

Gümüşte hareket daha sert

Gümüş fiyatlarındaki dalgalanmanın altına kıyasla daha yüksek oranlarda gerçekleştiğini belirten Şener, bunun temel nedeninin gümüşün sanayide yoğun kullanımı ve son beş yıldır artan talebin arz tarafından tam karşılanamaması olduğunu söyledi.
 

12
gümüş

Şu an itibarıyla gümüşün ons fiyatının 88 dolar seviyelerinde olduğunu aktaran Şener, "ABD-İran ilişkilerinde savaşa yönelik olumsuz gelişmeler yaşanması durumunda fiyatların 100 doların üzerine çıkması mümkün olabilir. Ancak olumlu haber akışı ve gerilimin azalması halinde gümüş fiyatları 70–78 dolar bandına geri çekilebilir" dedi.
 

13
SERT DÜŞÜŞ DE GELEBİLİR

Son olarak yatırımcılara uyarılarda bulunan Prof. Dr. Şener, "Hem altın hem de gümüş yatırımı yapacak olanların bu yüksek oynaklığın devam edebileceğini göz önünde bulundurmaları gerekir. Yüksek oranlı yükselişlerin ardından sert düşüşler de gelebilir. Bu nedenle yatırım kararları dikkatli, temkinli ve stratejik bir şekilde alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

