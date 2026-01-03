Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Banu İriç

Elazığ'da deprem oldu: Malatya ve Şanlıurfa'dan da hissedildi

Elazığ'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Sarsıntının Şanlıurfa ve Malatya gibi çevre illerden de hissedildiği öğrenildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremle ilgili verileri açıkladı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.01.2026
saat ikonu 20:30
|
GÜNCELLEME:
03.01.2026
saat ikonu 21:51

Elazığ'da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu. Bölge halkı sarsıntıyla beraber kısa süreli panik yaşadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı Elazığ'ın Baskil ilçesi merkezli saat 20.27'de kaydedilen sarsıntının derinliğini 9.85 kilometre olarak bildirdi.

Kandilli Rasathanesi de deprem büyüklüğü için AFAD'la aynı veriyi açıklarken sarsıntının derinliğini ise 4.8 kilometre olarak duyurdu.

Elazığ'da deprem oldu: Malatya ve Şanlıurfa'dan da hissedildi

4 KÜÇÜK ARTÇI DAHA MEYDANA GELDİ

4.7 büyüklüğündeki depremin ardından Sivrice merkezli 1.6, 1.2, 2.1 ve 3.4 büyüklüğünde sarsıntılar oluştu.

OKAN TÜYSÜZ: "DAHA BÜYÜK OLACAĞINI SANMAM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Okan Tüysüz, sarsıntının ardından merak edilen soruyu yanıtlayarak "Baskil’de yeni yılın en büyük depremi 4.7 oldu. Daha büyüğünün olacağını sanmam." dedi.

Elazığ'da deprem oldu: Malatya ve Şanlıurfa'dan da hissedildi

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD sarsıntının 4 ilde hissedildiğini belirterek olumsuz bir durum olmadığını bildirdi. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Elazığ ilimizin Baskil ilçesinde saat 20.27'de meydana gelen ve Malatya, Adıyaman, Tunceli, Diyarbakır illerimizde de hissedilen 4.7 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

https://x.com/DepremDairesi/status/2007505671554494896?s=20

#Gündem
