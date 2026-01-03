Elazığ'da deprem oldu: Malatya ve Şanlıurfa'dan da hissedildi

Elazığ'da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu. Bölge halkı sarsıntıyla beraber kısa süreli panik yaşadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı Elazığ'ın Baskil ilçesi merkezli saat 20.27'de kaydedilen sarsıntının derinliğini 9.85 kilometre olarak bildirdi.

Kandilli Rasathanesi de deprem büyüklüğü için AFAD'la aynı veriyi açıklarken sarsıntının derinliğini ise 4.8 kilometre olarak duyurdu.

4 KÜÇÜK ARTÇI DAHA MEYDANA GELDİ

4.7 büyüklüğündeki depremin ardından Sivrice merkezli 1.6, 1.2, 2.1 ve 3.4 büyüklüğünde sarsıntılar oluştu.

OKAN TÜYSÜZ: "DAHA BÜYÜK OLACAĞINI SANMAM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Okan Tüysüz, sarsıntının ardından merak edilen soruyu yanıtlayarak "Baskil’de yeni yılın en büyük depremi 4.7 oldu. Daha büyüğünün olacağını sanmam." dedi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD sarsıntının 4 ilde hissedildiğini belirterek olumsuz bir durum olmadığını bildirdi. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Elazığ ilimizin Baskil ilçesinde saat 20.27'de meydana gelen ve Malatya, Adıyaman, Tunceli, Diyarbakır illerimizde de hissedilen 4.7 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

