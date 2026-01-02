Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Deprem uzmanı aktivitenin en çok olduğu ilçeyi açıkladı: Mikro depremler oluşuyor

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu vurgulayan Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Bekler, Çanakkale'nin Biga ilçesindeki hareketliliğe dikkat çekti. Bekler, son 3 aydır yaşanan sismik hareketliliğe ilişkin yorum yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.01.2026
saat ikonu 12:06
|
GÜNCELLEME:
02.01.2026
saat ikonu 12:08

Çanakkale’de deprem araştırmaları yapan Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Bekler, Biga ilçesinde son 3 aydır yaşanan sismik hareketliliğe dikkat çekti. Biga Yarımadası bölgesinde önemli hareketliliğin gözlemlendiğini ifade eden Tolga Bekler, sismik hareketlerin yeni olmadığını belirtti.

Deprem uzmanı aktivitenin en çok olduğu ilçeyi açıkladı: Mikro depremler oluşuyor

Prof. Dr. Tolga Bekler, son 25-30 yıl içersinde teknolojinin gelişmesiyle ölçümlerin sağlandığını ama bu hareketliliğin yüzyıllardır devam ettiğini belirtti. Biga'nın mikro deprem aktivitesinin yoğun görüldüğü bir bölge olduğunu aktaran Prof. Dr. Bekler, tarihte aynı zamanda yıkıcı depremlerin de meydana geldiği bir bölge olduğunu da vurguladı.

Deprem uzmanı aktivitenin en çok olduğu ilçeyi açıkladı: Mikro depremler oluşuyor

"BİGA YOĞUN DEPREMSELLİĞE SAHİP BİR BÖLGE"

Biga bölgesini deprem açısından değerlendiren Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Bekler, "Biga Yarımadası olarak adlandırdığımız Türkiye'nin Kuzeybatı Ege Bölgesi'nin önemli bir tektonik aktivite bölgelerinden bir tanesi olduğunu biliyoruz. Esasında bu bölge hem farklı geometrilerdeki fayların oluşturduğu bu yoğun depremselliğe sebep olan farklı fay uzunluklarına sahip bir bölge. Aynı zamanda mikro deprem aktivitesinin de en çok olduğu bölgelerden bir tanesi" dedi.

Deprem uzmanı aktivitenin en çok olduğu ilçeyi açıkladı: Mikro depremler oluşuyor

"BİGA YIKICI DEPREMLERİ ÇIKARAN BİR BÖLGE"

Biga'da farklı fay hatlarının bulduğunu ve bunların tarihte de yıkıcı depremleri çıkarttığını aktaran Bekler, "Biga özeline geldiğimizde ise, Biga hakikaten Anadolu'nun önemli tektonik unsurlarını barındıran, geçmişte de bu tektonik unsurların zararlı etkilerini, yıkıcı etkilerini karşımıza çıkartan bir bölge. 1912 Saros Körfezi Depremi, 1953 Yenice Gönen Depremi, 1944 Edremit Körfezi Depremi, bilinen önemli depremlerimizden bazıları. Yine Biga yarımadasında oluşmuş. Son olarak 2017'de Ayvacık'ta meydana gelen deprem 5.4 büyüklüğünde. 2019'da 5.3 büyüklüğünde Ahmetçe'de meydana gelen deprem. Akabinde günümüze değin olan süreç içerisinde 2024, 2022, 2025'li yıllarda 4'ün üzerinde belirli süreçler içerisinde meydana gelen depremler var" ifadelerini kullandı.

Deprem uzmanı aktivitenin en çok olduğu ilçeyi açıkladı: Mikro depremler oluşuyor

"MİKRO DEPREMLER OLUŞUYOR"

Biga'daki küçük depremlerin iki nedeni olduğunu ifade eden Bekler, sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi tabii bu depremler bize bölgenin gerilmesinin sürekliliğini anlatıyor. Bu ne anlama geliyor. Sadece bu bölgenin değil, bu bölgeyi etkileyen bu tektonik hareketlerin içerisinde bu etkileşimi sağlayan farklı fayların birbirine uyguladıkları belli gerilme transferleri olabiliyor, birinci neden bu. İkinci neden, bağımsız bölgeler içerisinde, örneğin Biga Ayvacık'ta ya da Biga'nın kuzeybatısında veya diğer alanlarda, Gönen tarafında, bu fay topluluklarında, yer içerisindeki kayaçların birbirine uyguladıkları gerilmeler sonucunda, kırılma diye, yani sizin fay olarak bildiğiniz kırılmalara sonunca belli büyüklükteki depremleri biz görüyoruz."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Marmaris'te deprem oldu: AFAD'dan açıklama geldi
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.