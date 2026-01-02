Deprem uzmanı aktivitenin en çok olduğu ilçeyi açıkladı: Mikro depremler oluşuyor

Çanakkale’de deprem araştırmaları yapan Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Bekler, Biga ilçesinde son 3 aydır yaşanan sismik hareketliliğe dikkat çekti. Biga Yarımadası bölgesinde önemli hareketliliğin gözlemlendiğini ifade eden Tolga Bekler, sismik hareketlerin yeni olmadığını belirtti.

Prof. Dr. Tolga Bekler, son 25-30 yıl içersinde teknolojinin gelişmesiyle ölçümlerin sağlandığını ama bu hareketliliğin yüzyıllardır devam ettiğini belirtti. Biga'nın mikro deprem aktivitesinin yoğun görüldüğü bir bölge olduğunu aktaran Prof. Dr. Bekler, tarihte aynı zamanda yıkıcı depremlerin de meydana geldiği bir bölge olduğunu da vurguladı.

"BİGA YOĞUN DEPREMSELLİĞE SAHİP BİR BÖLGE"

Biga bölgesini deprem açısından değerlendiren Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Bekler, "Biga Yarımadası olarak adlandırdığımız Türkiye'nin Kuzeybatı Ege Bölgesi'nin önemli bir tektonik aktivite bölgelerinden bir tanesi olduğunu biliyoruz. Esasında bu bölge hem farklı geometrilerdeki fayların oluşturduğu bu yoğun depremselliğe sebep olan farklı fay uzunluklarına sahip bir bölge. Aynı zamanda mikro deprem aktivitesinin de en çok olduğu bölgelerden bir tanesi" dedi.

"BİGA YIKICI DEPREMLERİ ÇIKARAN BİR BÖLGE"

Biga'da farklı fay hatlarının bulduğunu ve bunların tarihte de yıkıcı depremleri çıkarttığını aktaran Bekler, "Biga özeline geldiğimizde ise, Biga hakikaten Anadolu'nun önemli tektonik unsurlarını barındıran, geçmişte de bu tektonik unsurların zararlı etkilerini, yıkıcı etkilerini karşımıza çıkartan bir bölge. 1912 Saros Körfezi Depremi, 1953 Yenice Gönen Depremi, 1944 Edremit Körfezi Depremi, bilinen önemli depremlerimizden bazıları. Yine Biga yarımadasında oluşmuş. Son olarak 2017'de Ayvacık'ta meydana gelen deprem 5.4 büyüklüğünde. 2019'da 5.3 büyüklüğünde Ahmetçe'de meydana gelen deprem. Akabinde günümüze değin olan süreç içerisinde 2024, 2022, 2025'li yıllarda 4'ün üzerinde belirli süreçler içerisinde meydana gelen depremler var" ifadelerini kullandı.

"MİKRO DEPREMLER OLUŞUYOR"

Biga'daki küçük depremlerin iki nedeni olduğunu ifade eden Bekler, sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi tabii bu depremler bize bölgenin gerilmesinin sürekliliğini anlatıyor. Bu ne anlama geliyor. Sadece bu bölgenin değil, bu bölgeyi etkileyen bu tektonik hareketlerin içerisinde bu etkileşimi sağlayan farklı fayların birbirine uyguladıkları belli gerilme transferleri olabiliyor, birinci neden bu. İkinci neden, bağımsız bölgeler içerisinde, örneğin Biga Ayvacık'ta ya da Biga'nın kuzeybatısında veya diğer alanlarda, Gönen tarafında, bu fay topluluklarında, yer içerisindeki kayaçların birbirine uyguladıkları gerilmeler sonucunda, kırılma diye, yani sizin fay olarak bildiğiniz kırılmalara sonunca belli büyüklükteki depremleri biz görüyoruz."