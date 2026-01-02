Menü Kapat
İstanbul'u depremden koruyorlar! Osman Bektaş açıkladı: 'Silivri depremi bu yüzden durdu'

ABD'nin Türkiye'de yaşayan vatandaşlarına yaptığı kritik deprem uyarısının ardından 'Bu uyarı tesadüf değil' açıklamasıyla dikkat çeken Prof. Dr. Osman Bektaş 'tan yeni bir paylaşım geldi. Bektaş, İstanbul'u depremden koruyan çukurları işaret etti.

İstanbul'u depremden koruyorlar! Osman Bektaş açıkladı: 'Silivri depremi bu yüzden durdu'
ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'de yaşayan vatandaşlarına kritik bir uyarıda bulundu. ABD vatandaşlarının deprem konusunda dikkatli olmalarını isterken, kritik başlıklı uyarı sosyal medya hesabından paylaşıldı. Uyarının ardından Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, "ABD’nin Türkiye’deki vatandaşlarını deprem konusunda uyarması tesadüf değil." açıklamasıyla dikkat çekmişti.

İstanbul'u depremden koruyorlar! Osman Bektaş açıkladı: 'Silivri depremi bu yüzden durdu'

ÇUKURLAR DEPREMİ SÖNÜMLÜYOR

Uzman isimin İstanbul için yaptığı paylaşım dikkat çekti. İstanbul'u depremden koruyan çukurları tek tek anlatan Bektaş, "Çukurlar, jeolojik özellikleri nedeniyle deprem enerjisini sönümleyici şekilde çalışır" ifadelerini kullandı.

İstanbul'u depremden koruyorlar! Osman Bektaş açıkladı: 'Silivri depremi bu yüzden durdu'

İŞTE İSTANBUL'U DEPREMDEN KORUYAN ÇUKURLAR

Uzman isim İstanbul'u depremden koruyan çukurları paylaştı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

1912 Mürefte M7,4 depreminin İstanbul'a doğru ilerleyişini Orta Marmara Çukuru,

1999 M7,4 İzmit depreminin batıya ilerleyişini Çınarcık Çukuru,

2025 M6,2 Silivri depreminin İstanbul'a yürüyüşünü de Kumburgaz Çukuru durdurmuştur.

İstanbul'u depremden koruyorlar! Osman Bektaş açıkladı: 'Silivri depremi bu yüzden durdu'

Neden ?

Çukurlar, jeolojik özellikleri nedeniyle deprem enerjisini sönümleyici şekilde çalışır ( creep )
Creep önündeki deprem kırığının ilerleyişini durdurarak stresi arka taraftaki segmente aktarır.

Sonuç : İki büyük deprem arasında kalan merkezi Ana Marmara Fayı parçalı kırılıyor.

ABD Türkiye'deki vatandaşlarına deprem uyarısı yaptı! Osman Bektaş açıkladı: 'Uyarı tesadüf değil'
