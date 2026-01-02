İstanbul'u depremden koruyorlar! Osman Bektaş açıkladı: 'Silivri depremi bu yüzden durdu'

Kategoriler
ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'de yaşayan vatandaşlarına kritik bir uyarıda bulundu. ABD vatandaşlarının deprem konusunda dikkatli olmalarını isterken, kritik başlıklı uyarı sosyal medya hesabından paylaşıldı. Uyarının ardından Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, "ABD’nin Türkiye’deki vatandaşlarını deprem konusunda uyarması tesadüf değil." açıklamasıyla dikkat çekmişti.
Uzman isimin İstanbul için yaptığı paylaşım dikkat çekti. İstanbul'u depremden koruyan çukurları tek tek anlatan Bektaş, "Çukurlar, jeolojik özellikleri nedeniyle deprem enerjisini sönümleyici şekilde çalışır" ifadelerini kullandı.
Uzman isim İstanbul'u depremden koruyan çukurları paylaştı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
1912 Mürefte M7,4 depreminin İstanbul'a doğru ilerleyişini Orta Marmara Çukuru,
1999 M7,4 İzmit depreminin batıya ilerleyişini Çınarcık Çukuru,
2025 M6,2 Silivri depreminin İstanbul'a yürüyüşünü de Kumburgaz Çukuru durdurmuştur.
Neden ?
Çukurlar, jeolojik özellikleri nedeniyle deprem enerjisini sönümleyici şekilde çalışır ( creep )
Creep önündeki deprem kırığının ilerleyişini durdurarak stresi arka taraftaki segmente aktarır.
Sonuç : İki büyük deprem arasında kalan merkezi Ana Marmara Fayı parçalı kırılıyor.