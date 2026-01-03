Dünyanın en yüksek petrol rezervine sahip ülkeleri belli oldu! Zirvedeki ülke dünya gündeminde

Kategoriler
Dünyanın en yüksek petrol rezervine sahip 10 ülkesi listelendi. Yerin kilometrelerce altından çıkarılan petrol, birçok farklı sektörde kullanılıyor. Diğer yandan petrolü elinde bulunduran ülkeler sadece ekonomik açıdan değil stratejik açıdan da gücü elinde bulunduruyor. Yapılan araştırmalarda varil bazında dünyada en yüksek petrol rezervine sahip ülkeler açıklanırken, zirvedeki ülkenin dünya gündeminde olması da dikkat çekti…
İlaçtan gübreye, plastikten yakıta pek çok ürünün ham maddesi olan petrol, pek çok ülkenin zenginlik kaynağı olmaya devam ediyor. Ne kadar çok petrol rezervi, o kadar çok güç anlamına da geliyor. Bu nedenle dünyanın gözü petrol zengini ülkelerin üzerinde. İşte dünyanın en yüksek petrol rezervine sahip ülkelerine dair detaylar…
10 NUMARA Libya = 48,3 milyar
9 NUMARA ABD = 55,2 milyar
8 NUMARA Rusya = 80 milyar
7 NUMARA Kuveyt = 101,5 milyar
6 NUMARA B.A.E = 113 milyar
5 NUMARA Irak = 145,2 milyar
4 NUMARA Kanada = 163,6 milyar
3 NUMARA İran = 208,6 milyar
2 NUMARA Suudi Arabistan = 267,2 milyar
1 NUMARA Venezuela = 303,2 milyar