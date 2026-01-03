Dünyanın en yüksek petrol rezervine sahip ülkeleri belli oldu! Zirvedeki ülke dünya gündeminde

İlaçtan gübreye, plastikten yakıta pek çok ürünün ham maddesi olan petrol, pek çok ülkenin zenginlik kaynağı olmaya devam ediyor. Ne kadar çok petrol rezervi, o kadar çok güç anlamına da geliyor. Bu nedenle dünyanın gözü petrol zengini ülkelerin üzerinde. İşte dünyanın en yüksek petrol rezervine sahip ülkelerine dair detaylar…