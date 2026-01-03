Menü Kapat
Dünyanın en yüksek petrol rezervine sahip ülkeleri belli oldu! Zirvedeki ülke dünya gündeminde

Ocak 03, 2026 17:22
1
Dünyanın en yüksek petrol rezervine sahip 10 ülkesi

Dünyanın en yüksek petrol rezervine sahip 10 ülkesi listelendi. Yerin kilometrelerce altından çıkarılan petrol, birçok farklı sektörde kullanılıyor. Diğer yandan petrolü elinde bulunduran ülkeler sadece ekonomik açıdan değil stratejik açıdan da gücü elinde bulunduruyor. Yapılan araştırmalarda varil bazında dünyada en yüksek petrol rezervine sahip ülkeler açıklanırken, zirvedeki ülkenin dünya gündeminde olması da dikkat çekti…

2
petrol

İlaçtan gübreye, plastikten yakıta pek çok ürünün ham maddesi olan petrol, pek çok ülkenin zenginlik kaynağı olmaya devam ediyor. Ne kadar çok petrol rezervi, o kadar çok güç anlamına da geliyor. Bu nedenle dünyanın gözü petrol zengini ülkelerin üzerinde. İşte dünyanın en yüksek petrol rezervine sahip ülkelerine dair detaylar…

3
Dünyanın en yüksek petrol rezervine sahip ülkeleri belli oldu! Zirvedeki ülke dünya gündeminde

PETROL REZERVLERI (VARİL BAZINDA)

10 NUMARA Libya = 48,3 milyar

4
Dünyanın en yüksek petrol rezervine sahip ülkeleri belli oldu! Zirvedeki ülke dünya gündeminde

9 NUMARA ABD = 55,2 milyar 

5
Dünyanın en yüksek petrol rezervine sahip ülkeleri belli oldu! Zirvedeki ülke dünya gündeminde

8 NUMARA Rusya = 80 milyar

6
Dünyanın en yüksek petrol rezervine sahip ülkeleri belli oldu! Zirvedeki ülke dünya gündeminde

7 NUMARA Kuveyt = 101,5 milyar

7
Dünyanın en yüksek petrol rezervine sahip ülkeleri belli oldu! Zirvedeki ülke dünya gündeminde

6 NUMARA B.A.E = 113 milyar

8
Dünyanın en yüksek petrol rezervine sahip ülkeleri belli oldu! Zirvedeki ülke dünya gündeminde

5 NUMARA Irak = 145,2 milyar

9
Dünyanın en yüksek petrol rezervine sahip ülkeleri belli oldu! Zirvedeki ülke dünya gündeminde

4 NUMARA Kanada = 163,6 milyar

10
Dünyanın en yüksek petrol rezervine sahip ülkeleri belli oldu! Zirvedeki ülke dünya gündeminde

3 NUMARA İran = 208,6 milyar

11
Dünyanın en yüksek petrol rezervine sahip ülkeleri belli oldu! Zirvedeki ülke dünya gündeminde

2 NUMARA Suudi Arabistan = 267,2 milyar

12
Dünyanın en yüksek petrol rezervine sahip ülkeleri belli oldu! Zirvedeki ülke dünya gündeminde

1 NUMARA Venezuela = 303,2 milyar

