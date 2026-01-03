Lodosun karşısında duramadılar! Direnemeyen kendini yere attı

Bursa'da lodos vatandaşlara zorlu anlar yaşattı. Rüzgarın hızı 75 kilometreyi aşınca insanlar direnemeyip kendini yere bıraktı. Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran lodos akşam saati iyice sertleşti. İnsanlar uçmamak için birbirine sarıldı, bazıları yere düştü. Bursa Valiliği zorunlu olmadıkça vatandaşların dışarıda bulunmaması için açıklamada bulundu.