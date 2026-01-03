Menü Kapat
Bankaların kredi yarışı kızıştı! En uygun oranlı, masrafsız ihtiyaç kredisi belli oldu

Ocak 03, 2026 10:23
1
ihtiyaç kredisi tüketici kredisi

Yeni yılın ilk günlerinde bireysel ihtiyaçlar, kış hazırlıkları, alışveriş ve biriken borçlar nedeniyle tüketici kredisi ihtiyacı artıyor. Nakit ihtiyacını gidermek için  tüketiciler sıklıkla ihtiyaç kredisi kullanıyor. Peki en uygun faiz ve geri ödeme şartlarına sahip kredi hangi bankada? İşte faizsiz krediler ve 100 bin lira kredi için bankaların geri ödeme seçenekleri...
 

2
QNB – Yeni Müşterilere Özel (Faizsiz)

 QNB – Yeni Müşterilere Özel (Faizsiz)

60.000 TL – 3 ay %0 faizli ihtiyaç kredisi

25.000 TL – 3 ay %0 faizli taksitli nakit avans

Toplam: 85.000 TL
 

3
ON Dijital Bankacılık – 3 Ay Ertelemeli

ON Dijital Bankacılık – 3 Ay Ertelemeli

Faiz: %2,79

Aylık taksit: 6.311 TL

Toplam ödeme: 151.955 TL
 

4
Akbank – 3 Ay Ertelemeli

Akbank – 3 Ay Ertelemeli

Faiz: %3,54

Aylık taksit: 6.969 TL

Toplam ödeme: 167.758 TL
 

5
ON Dijital Bankacılık – Yeni Müşterilere Özel

ON Dijital Bankacılık – Yeni Müşterilere Özel

50.000 TL %0 faizli Süper Ek Hesap

50.000 TL – 24 ay %2,79 faizli kredi

 

6
Akbank – Yeni Müşterilere Özel (Faizsiz)

Akbank – Yeni Müşterilere Özel (Faizsiz)

35.000 TL – 6 ay %0 faizli kredi

25.000 TL – 3 ay %0 faizli taksitli avans

Toplam: 60.000 TL
 

7
GetirFinans – Yeni Müşterilere Özel

GetirFinans – Yeni Müşterilere Özel

500.000 TL’ye kadar kredi

Faiz: %3,49

Aidatsız kredi kartı
 

8
DenizBank – Yeni Müşterilere Özel (Faizsiz)

DenizBank – Yeni Müşterilere Özel (Faizsiz)

65.000 TL – 3 ay %0 faizli kredi

25.000 TL – 3 ay %0 faizli nakit avans

Toplam: 90.000 TL
 

9
Garanti BBVA – Yeni Müşterilere Özel (Faizsiz)

 Garanti BBVA – Yeni Müşterilere Özel (Faizsiz)

50.000 TL – 3 ay %0 faizli ihtiyaç kredisi

25.000 TL – 3 ay %0 faizli nakit avans

Toplam: 75.000 TL
 

10
CEPTETEB

CEPTETEB

Faiz: %2,99

Aylık taksit: 6.483 TL

Toplam ödeme: 156.093 TL
 

11
TEB

TEB

Faiz: %2,99

Aylık taksit: 6.483 TL

Toplam ödeme: 156.093 TL

12
Ziraat Bankası

Ziraat Bankası

Faiz: %3,99

Aylık taksit: 7.379 TL

Toplam ödeme: 177.608 TL
 

13
TEB – Yeni Müşterilere Özel

TEB – Yeni Müşterilere Özel

125.000 TL – 36 ay %2,99 faizli kredi

25.000 TL – 3 ay %0 faizli taksitli nakit avans
 

14
Yapı Kredi

Yapı Kredi

Faiz: %3,49

Aylık taksit: 6.924 TL

Toplam ödeme: 166.681 TL
 

15
Enpara.com – Standart

Enpara.com – Standart

Faiz: %3,29

Aylık taksit: 6.746 TL

Toplam ödeme: 161.904 TL
 

16
Garanti BBVA

Garanti BBVA

Faiz: %3,14

Aylık taksit: 6.614 TL

Toplam ödeme: 159.233 TL
 

17
Vakıf Katılım – Yeni Müşterilere Özel

Vakıf Katılım – Yeni Müşterilere Özel

Kâr payı: %3,68

Aylık taksit: 7.096 TL

Toplam ödeme: 170.794 TL
 

18
Albaraka Türk – Yeni Müşterilere Özel

Albaraka Türk – Yeni Müşterilere Özel

60.000 TL – 6 taksit vade farksız

25.000 TL – 6 ay %0 kâr paylı finansman

Tanışma ödülü: 25.000 TL

Toplam: 85.000 TL
 

19
Halkbank

Halkbank

Faiz: %5,06

Aylık taksit: 8.398 TL

Toplam ödeme: 202.063 TL

