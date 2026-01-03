Bankaların kredi yarışı kızıştı! En uygun oranlı, masrafsız ihtiyaç kredisi belli oldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yeni yılın ilk günlerinde bireysel ihtiyaçlar, kış hazırlıkları, alışveriş ve biriken borçlar nedeniyle tüketici kredisi ihtiyacı artıyor. Nakit ihtiyacını gidermek için tüketiciler sıklıkla ihtiyaç kredisi kullanıyor. Peki en uygun faiz ve geri ödeme şartlarına sahip kredi hangi bankada? İşte faizsiz krediler ve 100 bin lira kredi için bankaların geri ödeme seçenekleri...
60.000 TL – 3 ay %0 faizli ihtiyaç kredisi
25.000 TL – 3 ay %0 faizli taksitli nakit avans
Toplam: 85.000 TL
Faiz: %2,79
Aylık taksit: 6.311 TL
Toplam ödeme: 151.955 TL
Faiz: %3,54
Aylık taksit: 6.969 TL
Toplam ödeme: 167.758 TL
50.000 TL %0 faizli Süper Ek Hesap
50.000 TL – 24 ay %2,79 faizli kredi
35.000 TL – 6 ay %0 faizli kredi
25.000 TL – 3 ay %0 faizli taksitli avans
Toplam: 60.000 TL
500.000 TL’ye kadar kredi
Faiz: %3,49
Aidatsız kredi kartı
65.000 TL – 3 ay %0 faizli kredi
25.000 TL – 3 ay %0 faizli nakit avans
Toplam: 90.000 TL
50.000 TL – 3 ay %0 faizli ihtiyaç kredisi
25.000 TL – 3 ay %0 faizli nakit avans
Toplam: 75.000 TL
Faiz: %2,99
Aylık taksit: 6.483 TL
Toplam ödeme: 156.093 TL
Faiz: %2,99
Aylık taksit: 6.483 TL
Toplam ödeme: 156.093 TL
Faiz: %3,99
Aylık taksit: 7.379 TL
Toplam ödeme: 177.608 TL
125.000 TL – 36 ay %2,99 faizli kredi
25.000 TL – 3 ay %0 faizli taksitli nakit avans
Faiz: %3,49
Aylık taksit: 6.924 TL
Toplam ödeme: 166.681 TL
Faiz: %3,29
Aylık taksit: 6.746 TL
Toplam ödeme: 161.904 TL
Faiz: %3,14
Aylık taksit: 6.614 TL
Toplam ödeme: 159.233 TL
Kâr payı: %3,68
Aylık taksit: 7.096 TL
Toplam ödeme: 170.794 TL
60.000 TL – 6 taksit vade farksız
25.000 TL – 6 ay %0 kâr paylı finansman
Tanışma ödülü: 25.000 TL
Toplam: 85.000 TL
Faiz: %5,06
Aylık taksit: 8.398 TL
Toplam ödeme: 202.063 TL