İstanbul'da fırtına Beyazıt Camii'nin minaresine zarar verdi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Fatih Beyazıt Mahallesi’nde bulunan tarihi Beyazıt Cami’nde minarenin üst bölümünde yer alan kurşun kaplama, etkili olan lodos nedeniyle yerinden çıktı.
Kaplamanın düşme riski oluşturması üzerine ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı. Olayda yaralanan olmazken, tedbir amacıyla caminin önü yaya geçişine kapatıldı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik şeridi çekti.