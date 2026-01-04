Menü Kapat
TGRT Haber
 Selahattin Demirel

Türkiye'den Yemen'deki son durumla ilgili hamle! Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama var

Yıllardan beri Yemen'de süren iç savaş, toprak bütünlüğünü tehdit eder bir boyuta ulaştı. Türkiye'den ülkedeki son durumla ilgili bir hamle geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada gelişmelerin endişeyle takip edildiği belirtilerek anayasal meşruiyetle kalıcı çabaların desteklendiği ifade edildi.

GİRİŞ:
04.01.2026
04.01.2026
Türkiye, Yemen'de yaşanan siyasi kargaşa ve bölünme tehlikesine karşı harekete geçti. Dışişleri Bakanlığı'ndan süreçle ilgili yapılan açıklamada tehlikelere dikkat çekilerek çözüm için Suudi Arabistan'da konferans düzenleme çağrısına destek verildi.

"GELİŞMELERİ ENDİŞEYLE TAKİP EDİYORUZ"

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Yemen Cumhuriyeti’nin güney vilayetlerinde son günlerde yaşanan ve ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğü ile komşu ülkelerin güvenliğini tehlikeye atan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi’nin ülkede istikrarı tesis etmeye yönelik çabalarını önemli buluyor, Riyad’da kapsayıcı bir konferans düzenlenmesi yönündeki çağrıyı ve Suudi Arabistan’ın bu çağrıya desteğini memnuniyetle karşılıyoruz. Yemen’de anayasal meşruiyet temelinde, kalıcı bir siyasi çözümün sağlanmasına yönelik çabalara desteğimizi yineliyoruz."

