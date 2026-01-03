Otomobil yolun ortasında alev alev yandı! O anlar kamerada

Mersin’in Silifke ilçesinde Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde Taşucu istikametinde meydana gelen olayda, İ.A. idaresindeki otomobil, bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Dumanları fark edip, otomobilini güvenlik şeridine çekerek yanındaki 2 kişi ile birlikte inen sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. Bu sırada araç alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibinin yaptığı müdahale ile alevler söndürüldü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılmaz hale geldi.