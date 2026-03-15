Siirt'te yollar göle döndü! Dereler taştı, araçlar sular altında kaldı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde aniden bastıran ve etkisini kısa sürede artıran şiddetli sağanak yağış, ilçe merkezinde hayatı durma noktasına getirdi. Yağışın şiddetiyle birlikte rögarlar ve derelerin taşması ile mahallelerde su birikintileri oluştu. Caddeler ve sokaklar göle döndü. Neredeyse diz boyuna ulaşan su birikintileri nedeniyle vatandaşlar ev ve iş yerlerine ulaşmakta güçlük çekerken, trafikte seyir halinde olan çok sayıda araç sular içinde yolda mahsur kaldı.